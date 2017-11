Egy szenátor 11 éve álmában fogdosott meg egy nőt, akit előtte meg akart csókolni

Al Franken demokrata párti szenátor 11 évvel ezelőtt egy nőt az akarata ellenére megcsókolt, majd kihasználva, hogy a nő alszik, megfogta a melleit, amiről "vicces" fotók is készültek.

Al Franken 2006-ban még komikusként (a Saturday Night Live című műsornak volt egy időben a sztárja) volt vendége az Afganisztánban szolgálatot teljesítő amerikai haderőknek. Az USO nevű nem kormányzati szervezet évtizedek óta szolgálatot teljesít az amerikai hadsereg különféle bázisain, ahova színészeket, komikusokat, celebeket szervez le, hogy a katonák halálra ne unják magukat.

Leeann Tweeden is nekik dolgozott, és akkor már sokadjára járt a Közel-Keleten, ahova ezúttal velük tartott többek között a country zenész Darryl Worley, Mark Wills, Keni Thomas, és Amerika egyik legnépszerűbb NFL-csapatának, a Dallas Cowboysnak néhány cheerleadere. A műsorvezető Al Franken volt.

A nő néhány hete fedte fel a sztoriját a Twitteren, és most egy amerikai rádiónak, a KABC-nak is elmesélte a bicskanyitogató történetet. Vissza 2006-ba: Franken néhány poénnal készült az előadásra, és váratlanul a nőnek is szerepet szánt a nő szerint amúgy a fiatal közönség miatt amúgy is sok-sok szexuális utalást tartalmazó műsorban. Franken a nőt megcsókolta volna, amit ő furcsállott, de arra gondolt, majd elfordítja a fejét, vagy a kezével hárítja el a közeledést a nagyobb hatás kedvéért. Igen ám, de Franken a műsor előtt a nőt rávette, hosszasan kérlelve és bizonygatva neki, hogy ennek így kell lennie, hogy próbálják el a csókjelenetet. A színpadon ketten álltak, senki nem volt a közelben.

A nő végül kötélnek állt, erre Franken átkarolta a nőt, a száját rátette a nőére, és a nyelvét agresszíven elkezdte átdugni. A nő erre eltolta magától a férfit, és azt mondta neki, meg ne próbálja még egyszer, mert akkor már nem lesz vele ilyen kedves. Aztán otthagyta a férfit, a fürdőbe sietett, és megmosta a száját:

Undorodtam és megtámadottnak éreztem magam.

A nő ezután kerülte Frankent, nem is szóltak egymáshoz a jeleneteket leszámítva, és a férfi sem próbálkozott többé, úgy tűnt, eltekintve egy-két sértett és bunkó viselkedéstől (pl szarvacskákat rajzolt a nő által írt autogrammra), vége a történetnek.

A nő nem is jelentette a dolgot, nem beszélt róla a hadseregben sem, csak néhány ismerősének, amit most azzal indokolt, hogy nem akart bajba kerülni, egy háborús zóna kellős közepén voltak, nem akarta a rendezvénysorozatukat sem akarta veszélyeztetni, és amúgy is úgy érezte, elég erős és tud magára vigyázni. Megpróbálta elengedni a sztorit, de közben meg rettenetesen mérges volt.

Aztán a dolog mégis folytatódott. Karácsony környékén hazautaztak Los Angelesbe, a nő a sok utazás és fellépés miatt fáradt volt, így amikor a C-17 szállító repülőgép felszállt Afganisztánból, ő egyből elaludt. Úgy, ahogy volt, mellényben, harci sisakban.

Aztán csak miután már hazaért, és az ottani fotós mindenkinek odaadta a képeket CD-n, a nő észrevett egyet közülük. Ezt:

A nő alig akart hinni a szemének, a férfi kihasználva, hogy alszik, megfogta a melleit. Ismét úgy érezte, megtámadták, védekezésre képtelenségét kihasználták. Hogy meri valaki megfogni egy másik mellét, és közben azt hiszi ez vicces? - kérdezte a rádióban.

Elmondta a férjének, megmutatta a képet is. El akarta mondani, belekiabálni a tömegbe, de közben félt, hogy ezzel tönkreteszi a saját karrierjét is. Ez volt akkor, de most már nem fél ettől, ezért állt nyilvánosság elé.

Az azóta demokrata párti szenátorrá váló férfi a botrány kirobbanása után közleményt adott ki, amelyben bocsánatot kért és kérte, induljon etikai vizsgálat az ügyben ellene. Azt is írta, tiszteli a nőket, azokat a férfiakat pedig nem, akik nem tisztelik a nőket.

Az ügyben megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki szerint amit a szenátor tett, az nagyon rossz, és a kép többet mond ezer szónál is. Hol a kezed, kérdezte.