Két orosz telefonbetyár hülyítette a spanyol minisztert Puigdemont-nal

Carles Puigdemont az orosz titkosszolgálat embere Cipollino álnéven, aki Katalónia elszakítását a Krímhez hasonló terv szerint fogja végrehajtani – értesítette a spanyol védelmi minisztert lettországi kollégája.

A balti állam minisztere közölte

a Katalóniába utazó orosz turisták 50 százaléka a titkosszolgálat embere;

Lettország a legrövidebb időn belül kész csapatokat átdobni Barcelonába;

ügynökök vannak mindenütt, még a lett miniszterelnök is az oroszok embere

Úristen, hogy nem buktak le?!

Valójában azonban nem a lett védelmi miniszter beszélgetett María Dolores de Cospedallal, hanem egy ismert orosz trollpáros, Vovan és Lexus szívatta meg – írta az El Mundo. Egyikük játszotta el, hogy ő volna Raimonds Bergmanis, szinte hihetetlen, hogy végigment a beszélgetés, sőt, a helyzet annál is meglepőbb: de Cospedal másnap, a spanyol kormányfővel való beszélgetése után ismét beszélt „Bergmanis” védelmi miniszterrel, egy találkozóban is megállapodtak.

A spanyolok 24 óra után sem jöttek rá, hogy telefonbetyárok beszéltek velük.

Normális esetben már megszólalásával le kellett volna buknia Lexusnak: persze, nem a spanyol miniszternek kellett volna észrevennie, hanem segítőinek Lexus tiszta orosz beszédét. Bergmanis ugyan tökéletesen tud oroszul, de akcentusa ettől még nyilvánvaló.

De Lexus minden határig elmegy, és azon túl is, mégsem kapcsolnak Madridban: a csúcspont, amikor az álminisziter közli

– Mindenütt ügynökök vannak. A sofőröm tíz éve az orosz titkosszolgálatoknak dolgozik. A feleségem is az FSZB tábornoka – Értem. Most a legfontosabb, hogy személyesen is találkozzunk.

Az sem volt furcsa, hogy az álminiszter közölte: a lett miniszterelnök is „az oroszoknak dolgozik, 1970 óta.” Pedig szegény Māris Kučinskis akkor még csak kilenc éves volt. És ezután is minden további nélkül beszéltek arról, hogy Mariano Rajoy spanyol kormányfő és a lett miniszterelnök között mielőbb találkozót kell szervezni.

Kell hadsereg? Küldünk

„Ugye nem lepődik meg, hogy Puigdemont végig az orosz szolgálatoknak dolgozott?”

„Nem, nem, nem. Sejtettünk valami hasonlót, de ennyire szoros kapcsolatra nem számítottunk”

„Azt is megtudtuk ukrán barátainktól, hogy Puigdemont fedőneve Cipollino. Nem szabad vele együttműködni.

Mi készek vagyunk segíteni, akár a legrövidebb időn belül saját csapatainkat is átdobjuk Barcelonába. "Aha, jó. Nézze, holnap beszélek a kormányfővel, és lehet, hogy visszahívjuk önt.

A spanyol védelmi miniszter tehát a katonai segítségnyújtás felajánlásán sem akadt fenn. Azt sem tartotta hihetetlennek, hogy a Katalóniában lévő orosz turisták 50 százaléka a titkosszolgálat embere. Csupán megijedt a nagy aránytól, de nem vonta kétségbe.

Hogy nem csak diplomáciai udvariaskodás volt de Cospedal részéről elengedni a füle mellett az egyre meglepőbb állításokat, azt az bizonyítja, hogy egy esetben mégis kész volt ellenvetésre a kamuminiszterrel szemben:

Amikor „Bergmanis” arra figyelmeztette, hogy érdemes lenne utána nézni a spanyol védelmi miniszter tanácsadójának, mert gyanúsan oroszos az akcentusa.

„Nem, nem, nem, nincs ilyen akcentusa az asszisztensemnek” – mondta, jelezve, hogy ha valamit nyilvánvaló hülyeségnek tart, akkor mégis szól. A szöveg többi részét tehát nem tartotta annak.

Trollkodik az FSZB?

Lexus és Vovan nem először jut el magas beosztású politikusokig telefonon. Legutóbb a kirgiz államfő nevében telefonáltak Petro Porosenkónak. A csokoládégyáros ukrán elnök keresetlenül őszinte volt, még abba is belement a kirgiz elnök felajánlására, hogy szükség esetén kész átírni oroszországi üzleti érdekeltségeit egy kirgiz strómanra.

Felvetődik, hogy ezekig az államfői kapcsolásokig nem jutnának el Vovanék önerőből, valójában az orosz titkosszolgálat ál mögöttük, azért sikerül a sokszoros ellenőrzésen átverekedve magukat lebonyolítani a hívásokat. A szolgálatoknak érdekük lehet a telefonokkal bemutatni, hogy a nyugati politikusok és szövetségeseik hülyék, ráadásul ezek nyomán megnehezítik a valódi kommunikációt is, hiszen ezek után bármelyik félben felvetődhet, hogy nem is az van a vonal végén, akit gondolnak. Esetleg arra is jó, hogy innentől kezdve nem lehet komolyan venni a vádakat, hogy Puigdemont vagy bárki más orosz titkosszolgálati kapcsolatokkal bír.