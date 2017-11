Lemondás nélkül fejezte be beszédét Robert Mugabe. Egész napos találgatás és várakozás után vasárnap estére hirdetett tévés beszédet Zimbabwe 37 éve regnáló, 93 éves elnöke. Napok óta fogy körülötte a levegő, mindenki arra számított, hogy a tévés beszédében lemond. De nem tette.

A véreskezű diktátor a hadsereg vezetőinek társaságában olvasott fel egy elég hosszú nyilatkozatot, amiben például a megújulásról és az állami pillérek stabilitásáról beszélt, és arról, hogy a kormánypárt decemberi kongresszusáig elnökölni akar. A beszéd végén annyit mondott, "köszönöm mindenkinek, és jó éjszakát!". Egyelőre nem tudni, mi történt, és mi fog történni ezután.

A beszéd előzményei

A hadsereg szerdán vette át a hatalmat Zimbabwében, de azt először próbálták tagadni, hogy puccs történt volna, habár minden jel erre utalt. Állításuk szerint az elnök környezetéből akarják eltávolítani „a bűnözőket", akik a nehéz gazdasági és társadalmi helyzetért felelősek. Mugabe és családja házi őrizetbe került. Az elnök pénteken először jelent meg nyilvánosan a hadsereg lépése óta, katonai kíséret mellett beszédet mondott egy egyetemi diplomaosztó ünnepségen Hararében.

Az egész mögött a 37 éves hatalmon lévő Mugabe utódlásáért kezdődött harc állt. A 93 éves diktátor 52 éves feleségét, a megosztó Grace Mugabét akarta utódjaként előkészíteni. Ehhez múlt héten leváltotta Emmerson Mnangagwa alelnököt, aki szintén az egyik lehetséges utódként jött szóba. Pont azzal a váddal próbálta eltávolítani, hogy puccsot akart ellene előkészíteni, méghozzá egy jóslat miatt, amely szerint az elnök túléli őt.

Ezután szánta el magát a közbelépésre a hadsereg. Az is kiderült, hogy zimbabwei katonai vezetők a vértelen puccs előtti napokban az ország legfontosabb külföldi befektetőjének számító Kínában jártak, ezért többen azt találgatják, hogy Pekingtől is egy hallgatólagos beleegyezést vártak-e egy Mugabe elleni fellépéshez.

Az elnöknek szerda óta már nem sok hatalma maradt, de egyre nő a nyomás, hogy nyilvánosan is mondjon le. Szombatra Mugabe-ellenes menetet hirdettek meg a fővárosba, több ezren ünnepelték Mugabe bukását. Az egykor Mugabéhez hű háborús veteránok szervezetének vezetője, és az ellenzéki csoportok is kiálltak a tüntetők mellett.

A kormányzó Zanu-PF párt tíz regionális szervezetéből nyolc is arra szólította fel Mugabét pénteken, hogy mondjon le az elnöki és pártfőtitkári tisztségeiről. Vasárnap aztán összeült és bizalmi szavazással döntött arról a pártvezetés, hogy Mugabét leváltják a párt éléről, helyette pont volt alelnökét, Mnangagwát nevezték ki.

A párt vezetői az AFP szerint azt is jelezték, hétfőig adnak időt Mugabénak, hogy lemondjon elnöki tisztségéről is, vagy pedig alkotmányos eljárást indítanak ellene. Már pénteken is fenyegetőztek azzal, hogy alkotmányos vádemelést kezdeményeznek ellene, ha nem megy bele abba, hogy még valamennyire méltósággal távozzon.

Robert Mugabe politikai karrierje elég későn kezdődött, bőven túl volt a harmincon, amikor még mindig azt gondolta magáról, hogy tanárként fogja leélni az életét. Végül 1980-ban lett a 15 milliós ország miniszterelnöke, majd elnöke és elmozdíthatatlannak tűnő diktátora. Végül aztán a 41 évvel fiatalabb második felesége, Grace Mugabe ambíciói vezethettek mostani bukásához. Mugabe életéről és Zimbabwe sorsának alakulásáról bővebben itt írtunk>>>

Borítókép: Robert Mugabe. Fotó: Mike Hutchings / Reuters.