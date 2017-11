Saját pártja kirúgná Mugabét

Zimbabwe vezető pártja, a ZANU-PF vasárnap összeül és bizalmi szavazással dönt arról, mi legyen Robert Mugabe sorsa. A pártgyűlést egy nappal azután tartják meg, hogy az utcára vonultak az emberek, követelve Mugabe távozását. A diktátort múlt héten puccsolta meg a hadsereg.

A 37 évig kormányzó véreskezű diktátor egyébként a Sky szerint péntek délelőtt már megjelent a nyilvánosság előtt, méghozzá egy, hatalmának megőrzése szempontjából jelentéktelennek tűnő eseményen: egy Hararéban tartott egyetemi diplomaosztó ünnepségen.

Az ünnepségen több ezren, diákok, vendégek, más méltóságok vettek részt a főváros külterületén található Zimbabwei Nyílt Egyetemen. Az akadémikusok palástját és fejfedőjét viselő Mugabe lassan haladt a menetben a pódium felé, miközben egy zenekar játszott. Ezt követően a tömeg Mugabéval együtt elénekelte a zimbabwei himnuszt, majd az államfő megnyitotta a rendezvényt, amit a tömeg tapssal fogadott.

A pártvezetés egyébként azt szeretné, ha Mugabe és a felesége (aki szintén fontos pozíciót tölt be és a diktátor egyik lehetséges utódaként emlegették) lemondana. Ezt pénteken már közölték is. Ahogy azt is, hogy ha Mugabe nem hajlandó távozni a hatalomból, akkor alkotmányos vádemelést kezdeményeznek ellene.

A Mugabe lemondását sürgető utcai tüntetéseken egyébként a CNN tudósítója egyetlen rendőrt sem látott. Nemhiába, hiszen a tüntetést a Mugabe ellen puccsot szervező hadsereg veteránjai szervezték.