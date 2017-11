Újabb árulkodó műholdképek kerültek ki Észak-Koreából

Észak-Korea rohamtempóban fejleszti első olyan tengeralattjáróját, amiről hadrendbe állítása után majd ballisztikus rakétát is tud indítani, derül ki a BBC szerint új műholdképek elemzéséből.

A szárazföldről indítható interkontinentális ballisztikus rakéták fejlesztése mellett Észak-Korea dolgozik azon is, hogy tengeralattjáróival is fenyegetést jelentsen. Idén is hajtottak végre vízből indított rakétatesztet, de ehhez nem működő tengeralattjárót használtak.

A 38 North honlap új műholdképein az látszik, hogy komoly építkezés zajlik a Sinpo kikötőben Észak-Korea keleti partjainál, hogy kibővítsék a meglévő épületeket, és egy újabb tengeralattjáró építése is megkezdődhetett.

Építkeznek egy olyan teszthelyszínen is, ahol azt tudják szimulálni, mintha tengeralattjáróról indítanának rakétát.

A BBC hozzáteszi, hogy pusztán műholdképek alapján nem lehet megállapítani, mennyire előrehaladott állapotban van a tengeralattjáró-program. Mark Fitzpatrick szakértő viszont elmondta, hogy Észak-Korea már többször meglepte az elemzőket, és előrébb járt a rakétaprogramjával, mint addig sejtették.