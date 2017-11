Meghalt Charles Manson, Amerika leghírhedtebb szektavezére és tömeggyilkosa

Egy januári kórházi kitérő után november elején újra leromlott az egészsége, majd helyi idő szerint vasárnap este meghalt Charles Manson egykori szektavezér. A hírhedt Sharon Tate-gyilkosság kitervelőjeként és irányítójaként is ismert Manson haláláról a TMZ számolt be Tate testvérére hivatkozva.

Manson 83 éves volt, 1971 óta ült börtönben. Főként nőkből álló, drog- és szexközpontú kaliforniai szektájával, őrült képzelgéseivel, zeneimádatával, hollywoodi véres mészárlásaival az elmúlt évtizedek egyik leghírhedtebb gyilkosává vált, aki a popkultúrára is nagy hatással volt.

A hatvanas évek végén elkövetett ámokfutása nem volt előzmény nélküli: a kis Charlie a családtagjai utólagos elmondása szerint agresszív és manipulatív volt, már első osztályban rávette osztálytársait arra, hogy támadják meg azokat a gyerekeket, akit ő nem bírt. Folyamatosan hazudozott, másokra kente a saját hülyeségeit, odavolt a fegyverekért és késekért, hétévesen pedig egy sarlóval támadt rá unokatestvérére.

Volt honnan merítenie: amikor Manson ötéves volt, az akkor még csak 21 éves anyját és anyjának bátyját rablásért börtönre ítélték, ezalatt Manson a közeli kisvárosban a rokonoknál lakott, és látogatta őt. Rühellte, hogy templomba kell járnia, de imádott énekelni. Szabadulásakor anyja magához vette, lepukkant hotelszobákban laktak, majd sikertelenül próbálta örökbe adni.

A 13 éves Manson ekkor bűnözni kezdett, betöréseket és rablásokat követett el, autót lopott, úgyhogy fiatalkorúak börtönébe, majd egyre szigorúbban őrzött börtönökbe került, ahonnan csak kisebb-nagyobb megszakításokra jött ki. Anyjával megromlott a kapcsolata, felnőttként már borzasztó gyerekkorról beszélt Manson. 1955-ben egy ilyen szabadon töltött időszakban megházasodott, és mialatt ő a rácsok mögött volt, gyermeke született.

Később elvált és egyéb piti bűnök elkövetése mellett prostituáltakat kezdett futtatni, egyikükkel össze is házasodott. Tőle született meg a második gyereke, de újra börtönbe került.

Ezután koldulásból élt San Franciscóban, kialakított egy kommunát sok fiatal nővel, hippinek, majd gurunak nevezte magát, és különböző kisegyházak tanításaiból kikeverte magának a saját zavaros filozófiáját, amely szerint ő egyszerre a Sátán és Krisztus, a követői pedig az első keresztények reinkarnációi. Ők együtt a Manson Családnak nevezik magukat. Ekkortájt született az egyik hívétől újabb, immár a harmadik gyereke.

1968-ben a Beach Boys dobosa, Dennis Wilson felvett két stoppoló "Manson-lányt", és elvitte őket az úticéljukhoz. Később megint találkozott velük, ekkor már a Los Angeles-i házába vitte őket.

Másnap már maga Manson üdvözölte a stúdióból hazatérő zenészt a ház előtt, amelybe addigra már 12 szektatag költözött be. Mansonék teljesen belakták a házat, persze az őket imádó Wilson pénzén. A zenész bemutatta Mansonékat több művészhaverjának és a testvéreinek is, akikkel közösen számokat is írtak és rögzítettek, például azt a Cease to Existet, amit Never Learn Not to Love címmel később a Beach Boys újra felvesz.

Amikor Manson ezen verekedésbe torkollóan összeveszett Wilsonnal, a zenész elköltözött, majd a menedzser kidobta a "Családot" a házból. Ekkor a Spahn-farmra költözött a szekta. Hogy ott lakhassanak, a 80 éves tulajdonosnak a főnök utasítására szexszel fizetett az egyik Manson-lány. Manson ekkortájt szeretett bele a Beatles frissen megjelenő White Albumába, és azt hangoztatta, hogy a Helter Skelter című szám valójában egy feketék miatt kitörő apokaliptikus faji háborút vetít előre a rasszista és nem rasszista fehérek között.

Manson akkoriban egy olyan lemezt akart csinálni, ami ezt a jóslatot majd be is váltja, és valóban káoszt okoz. A házában kereste fel Terry Melchert 69 márciusában, nem tudván, hogy a házat már nem ő bérli, hanem Sharon Tate színésznő és Roman Polanski filmrendező. Rövid szóváltás után Manson távozott.

Axl Rose-tól a Kasabianon át Marilyn Mansonig

Manson a popkultúrában is megkerülhetetlen: 1970 júniusában az ő arcképével a címlapján jelent meg a Rolling Stone magazin, a neve alatti felirat pedig a legveszélyesebb élő emberként hirdette a gyilkost. Róla és a hozzá köthető gyilkosságokról több könyv, dokumentum- és játékfilm is megjelent: a Mansont elítéltető ügyész, Vincent Bugliosi és Curt Gentry Helter Skelter című könyve például bestsellerré vált, ennek nyomán két azonos című tévéfilm is forgott, egy 1976-os és egy 2004-es, utóbbiban a Lostból és a Ryan közlegény megmentéséből (Upham tizedes) is ismert Jeremy Davies alakította remekül a sorozatgyilkost. De Manson alakja feltűnt például a South Parkban, valamint az X-akták Fox Mulder ügynökeként megismert David Duchovny 2015-ben induló sorozatában, az Aquariusban is (itt Gethin Anthony alakította), a rendkívül népszerű Grand Theft Auto videójáték-sorozat ötödik részében pedig egy bizarr easter egg kötődik a nevéhez.

Megkerülhetetlenségét jelzi, hogy Marilyn Manson az ő és Marilyn Monroe nevéből rakta össze művésznevét, a Szigetet már többször is megjárt Kasabian pedig az egyik Manson-lány, Linda Kasabian után nevezte el magát. Marilyn Manson ráadásul az 1994-es Portrait of an American Family című albumának utolsó előtti, My Monkey című számában Charles Manson egyik számából, a Mechanical Manből emelt át sorokat.

Manson LIE: The Love and Terror Cult albumának az a Phil Kaufman volt a producere, aki olyan nevekkel is dolgozott, mint a Rolling Stones, Joe Cocker vagy Frank Zappa, egyébként pedig Mick Jagger és akkori barátnője, Marianne Faithfull sofőrjeként és asszisztenseként kezdte zenei karrierjét a Beggars Banquet keverése alatt. Kaufman a börtönben ismerte meg Mansont, akinek debütalbumát mintegy kétezer példányban jelentette meg, de alig háromszáz fogyott el belőle.

Az album nyitószáma, a Look at Your Game, Girl a Guns N' Roses 1993-as The Spaghetti Incident? című feldolgozáslemezén is helyet kapott, igaz, az album végén, rejtett számként. A felvétel Axl Rose nyomására került rá a korongra, és nagy vitákat váltott ki, de végül rajtamaradt a lemezen. De nemcsak a Manson-portés pólóban gyakran fellépő Axl Rose dolgozott fel Manson-számot, hanem például a fellépésein rendszeresen a színpadra szaró, majd azzal a közönséget hajigáló GG Allin is – az ő választása a Garbage Dump című dalra esett. A Home Is Where You're Happy című számot a Lemonheads és Devendra Banhart is újraértelmezte, míg az Arkansas a tavaly végre Magyarországon is koncertező Brian Jonestown Massacre 1999-es EP-jére került rá. A frontember, Anton Newcombe bevallottan nagy tisztelője Manson számainak, állítólag még zenéltek is együtt.