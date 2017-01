Közelebb a célhoz az EU-Kanada kereskedelmi egyezmény

Az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi szakbizottsága - 25 igen, 15 nem és egy tartózkodás mellett - támogatta az Európai Unió (EU) és Kanada közötti tervezett szabadkereskedelmi egyezmény (CETA) elfogadását - közölte az Európai Parlament sajtószolgálata kedden.



A megállapodást az Európai Parlament következő plenáris ülésének is jóvá kell hagynia, hogy hatályba lépjen. Ha emellett a tagállami miniszterekből álló Tanács is jóváhagyja, a CETA jövőre léphet életbe. A megállapodás vegyes lesz, ami azt jelenti, hogy abban az EU mellett a tagállamok is szerződő felek (magyarul a tagállami parlamenteknek is meg kell erősítenie).

Az EU Kanada második legnagyobb kereskedelmi partnere az Egyesült Államok után. A két fél közötti szabadkereskedelmi egyezményről 2014 szeptemberében fejezték be a tárgyalásokat és 2016. október 30-án írták alá a megállapodást.

A megállapodás nem csak az áruk és szolgáltatások kereskedelméről szól, kiterjed például a kormányzati beszerzésekre, a földrajzi árujelzésekre is. Az egyik legvitatottabb pontja a befektetésvédelem és vitarendezés.

A CETA a vámok és a gazdasági akadályok lebontásával elősegítheti a növekedést és a munkahelyteremtést mindkét félnél, de az ellenzők szerint hátráltatja a szabályozást és korlátozza a nemzeti kormányokat.

(MTI)