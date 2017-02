Az EP elítélte az amerikai beutazási tilalmat

Még a fideszes frakció vezetője is kiakadt, a szocialisták cserébe Trumpot is kitiltanák az EU-ból, de van, aki szerint az elnök csak azt csinálja, amiért megválasztották.

Az Európai Parlament frakcióvezetői a mai plenáris ülésen foglalkoztak Donald Trump múlt pénteki elnöki rendeletére, amely miatt hét állam polgárai nem utazhatnak be az Egyesült Államokba. Az EP sajtószolgálata szerint a legtöbben önkényesnek és a nyugati demokráciák alapértékeivel ellentétesnek nevezték az intézkedést.

Uniós állampolgárokra nem vonatkozik

Federica Mogherini uniós külügyi főképviselő üdvözölte, hogy az amerikai hatóságok tisztázták: európai állampolgárokra akkor sem vonatkozik a rendelet, ha valaki a tiltólistán lévő országok útlevelével rendelkezik. „Ettől még nem változik a véleményünk a rendeletről” - mondta a főképviselő, és leszögezte: az EU nem küld vissza senkit, aki nemzetközi védelemre szorul.

A fideszes frakció vezetőjének se tetszik

„Trump választott elnök és mi párbeszédet akarunk. Ha azt mondja, az illegális migráció és az iszlám szélsőségesek ellen harcol, egyetértünk vele. Csakhogy a tilalom nem erről szól. Az egyes országokkal és népekkel szembeni általános gyanakvás idegengyűlölethez vezet” - mondta Manfred Weber, a Fideszt is sorai közt tudó néppárti frakció német vezetője. Szerinte az USA mindig a szabadság és jogok hazája volt, most viszont épp az elnök áll ki a kínzás mellett, „így az állam maga is bűnözővé válik”.

A szocialisták kitiltanák Trumpot az EU-ból

Gianni Pittella a lépésben támadást látott az európai jogi kultúra és alapvető értékek ellen. „Legyünk őszinték: az utazási tilalom nem a terrorizmus elleni harc eszköze. Ez egy demagóg hazugság, mivel a rendelet csak bizonyos országokat sújt, azokat viszont megkíméli, amelyekkel Trump üzletel. Felszólítom a légitársaságokat, hogy ne utasítsák el a tilalom alá eső utasokat.

Amíg a tilalom érvényben van, el kell kerülni, hogy Trump az EU-ba látogasson. Az ajtó számára zárva!”

- mondta a szocialista frakcióvezető.

A konzervatívok muszlim vezetője szerint Trump az ISIS kezére játszik

A konzervatívokat vezető, muszlim vallósú Syed Kamall úgy vélte,

„ez az önkényes intézkedés azt az üzenetet küldi, hogy valaki nem lehet egyszerre jó muszlim és egy nyugati demokrácia jó polgára. Ez az ISIS kezére játszik,

hiszen ők is pont ezt mondják. Ugyanakkor

látnunk kell, hogy az amerikaiak erre a jelöltre szavaztak, aki azt teszi, amit ígért.

El kell fogadnunk, hogy ő az elnök; a céljai és politikája a növekvő elégedetlenség következménye.”

A kisebb baloldali pártok háborognak

„Színtiszta diszkrimináció” - mondta a liberális Guy Verhofstadt. Szerinte az USA területén elkövetett támadások elkövetői közül egyik sem a tiltólistán szereplő államok közül került ki, így a rendelet csak a populizmust és nacionalizmust táplálja. Európát ugyanezek az erők fenyegetik, és reményét fejezve ki, hogy a Máltán, a hétvégén ülésező európai vezetők szembeszállnak „azzal a marék populistával és nacionalistával, akik el akarnak minket pusztítani”.

A szélsőbaloldali Gabrielle Zimmer azt kérte, „állítsuk szembe értékeinket Trump megvetésével és szolidáris migrációs politikával mutassuk meg, hogy a menedéket kereső emberek nem ördögök. Mi lett volna Európa demokráciáinak háború utáni sorsa, ha a nácik elől menekülők nem találnak menedéket?”



„Ki gondolta volna, hogy a biztosnak hitt szabadság és jogok ilyen könnyen porladhatnak el? Így pusztulnak el a liberális demokráciák. Legyen az EU a nemzetközi jog, a szabadság és emberi jogok bajnoka -

tegyük Európát Trump-ellenes modellé”

- mondta Ska Keller, a zöldek német frakcióvezetője.

Farage: ezért választották meg Trumpot

Nigel Farage, az EU-ellenes EFDD vezetője azt mondta, hogy az USA-ban jelenleg

„egy igazi demokrata épp azt teszi, amiért megválasztották.”

A Donald Trump mellett kampányoló politikus szerint az európaiak Amerika-ellenességből panaszkodnak és azt javasolta, hogy a nyílt párbeszédért hívják meg az EP-be az amerikai elnököt.



Az ENF frakcióvezetője, a holland Marcel De Graaff felszólította a tagállami miniszterekből álló Tanács és az Európai Bizottság elnökeit, hogy amerikai mintára állítsák vissza a határok nemzeti ellenőrzését. „Tartsuk távol innen a dzsihadistákat, akárhonnan is jönnek.”

A magyar baloldal kiakadt, az MSZP orbánozott Ujhelyi István (MSZP): „Azért van szükség demokratikus játékszabályokra, hogy a közösségek megálljt tudjanak parancsolni a fékevesztett hatalomgyakorlóknak. Trump kirekesztő és antidemokratikus lépései ellen fel kell lépni, a normalitás védelmi mechanizmusai az amerikai jogrendben ezt egyelőre meg is tudják tenni. Sajnos, ugyanez már nem mondható el az Orbán-kormányról, amely szinte minden ehhez hasonló intézményt megszüntetett vagy maga alá hajtott.” Szanyi Tibor (MSZP): „Az EP tiltakozása nagyon is indokolt, hiszen Trump otromba lépése - amellett, hogy nyilvánvalóan embertelen és illegális, a diszkrimináció tilalmába ütközik - Európát is sújtja: feltüzeli a szélsőségeseket, itt is növeli a terrorveszélyt, miközben lovat ad Orbán és a hozzá hasonló idegen- és menekültellenes politikusok alá.” Niedermüller Péter (DK): „A Trump adminisztráció beutazási tilalma nemzetközi jogi szempontból elfogadatlan, embertelen és veszélyes populizmus. Az intézkedés számos kettős állampolgárságú európai polgárt is érint. Az Európai Uniónak, amely a jogállam, az emberi jogok és a demokrácia értékein alapul, kötelessége hogy minden jogi, diplomáciai és politikai eszközzel fellépjen ezzel a jogsértő intézkedéssel szemben.” Jávor Benedek (Párbeszéd): „Trump elnöki rendelete pökhendi és fölösleges lépés, ami semmilyen módon nem járul hozzá az állampolgárok biztonsággal kapcsolatos jogos elvárásainak teljesítéséhez. Tovább bomlasztja viszont az amúgy is gyenge bizalmat a nemzetközi szintéren és növeli a konfliktusok esélyét. Nem csak jogszerűtlen tehát, és ellentétes az emberiességgel, hanem egész egyszerűen ostoba, értelmetlen és eredménytelen.”