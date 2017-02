Bekeményít az EU a terrorizmus ellen

Az Irakból, Szíriából visszaérkező külföldi harcosok és az önálló támadásokra készülő terroristák által jelentett veszély csökkentésére az EP csütörtökön új terrorellenes szabályokat fogadott el, amelyek az előkészületeket is büntetnék. Az új terrorellenes irányelv a jelenlegei uniós rendszert újítja meg.



„Azelőtt kell megállítanunk a terroristákat, mielőtt lecsapnának. Sikerült egyensúlyt teremteni a biztonság növelése és az alapjogok tiszteletben tartása között. Jogok nélkül a biztonságnak semmi értelme” - mondta a szavazás előtti vitában Monika Hohlmeier.



A Tanács és az Európai Parlament tavaly novemberben állapodott meg, amit most az EP 498 szavazattal 114 ellenében szentesített. Így a jövőben olyan tevékenységeket is büntetni lehet, mint a kiutazás a külföldi terrorista csoporthoz és a visszatérés, a toborzás, a kiképzés vagy a részvétel ilyen tréningen, a terrorizmus népszerűsítése és pénzelése. Az ilyen cselekményeket akár 15 év börtön is kiszabható lesz.



A jogszabály az áldozatoknak és családjaiknak azonnali, hathatós segítséget ír elő, ideértve a megfelelő információszolgáltatást, az orvosi és mentális segítségnyújtást, vagy a hazajutáshoz kínált segítséget.

A Fidesz is örül

A fideszes Gál Kinga szerint a párizsi terrortámadásból is lehetett látni, hogy hiányos a szabályozás. „Az irányelv célja, hogy kiküszöbölje ezeket és naprakésszé tegye a terrorista bűncselekményekre adott büntetőjogi választ, biztosítsa az Európai Unió területén a terrorista cselekmények egységes értelmezését” – mondta a képviselő. Az új szabályokkal „lehetővé válik potenciális elkövetők kiszűrése és ezáltal újabb terrorcselekmények megelőzése”.

(Európai Parlament sajtószolgálata)