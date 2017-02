A brit Munkáspárt vezetője Budapestre jön

A szocialistákon belül is balra húzó Jeremy Corbyn az MSZP kongresszusán vesz majd részt.

A brit Munkáspárt vezetőivel tárgyalt Londonban Molnár Gyula, az MSZP elnöke és Ujhelyi István, a párt európai parlamenti képviselője. A szocialista politikusok az EP szocialista pártcsoportjának vezetői értekezletén vettek részt, emellett találkoztak Londonban dolgozó magyarokkal is.

Molnár Gyula Jeremy Corbynnal, a Munkáspárt vezetőjével is tárgyalt, akit meghívott az MSZP tavaszi kongresszusára. Jeremy Corbyn elfogadta a meghívást.

A Munkáspárt vezetője elmondta, hogy álláspontjuk szerint tiszteletben kell tartani a tavalyi brexit-népszavazás eredményét. és a lehető legjobb megoldást kell elérni az Egyesült Királyságnak a kilépési tárgyalásokon.

Ujhelyi István elmondta: a londoni PES-tanácskozás fő napirendi pontja is a brexit volt, vagyis az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból. Ujhelyi István szerint jól érzékelhető volt a brexit okozta „megrázkódtatás”, és az az álláspont, hogy a brit jobboldal és a szélsőjobboldal éveken keresztül „demagóg, populista kampányt” folytatott, amely sokakat megtévesztett.

Az MSZP EP-képviselője Iain McNicollal, a Munkáspárt főtitkárával arról tárgyalt, hogy a két párt milyen szakértői együttműködést folytathat a következő egy évben, az MSZP választási felkészülésében.

Ujhelyi István az EgyesültKirályságban élő, elsősorban az egészségügyben dolgozó magyarokkal tartott találkozójukról elmondta: bizonytalanságot, sőt félelmeket is tapasztaltak a magyarok körében a Brexit utáni kilátásokkal kapcsolatban, ugyanakkor többségük azt sem tudja képzelni, hogy a mai körülmények között hazatérjen. A brexit-népszavazás után fizetésük „egyik napról a másikra 15 százalékkal kevesebbet ért” a font gyengülése miatt, és teljesen kiszámíthatatlanná vált az is, hogy mire számíthatnak a brit társadalomtól és politikától. A szocialista EP-képviselő szerint félelmet kelt az Egyesült Királyságban élő magyarokban „a stabilitás hiánya itt is és otthon is”.

