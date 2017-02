Vagy cselekszünk most, vagy afrikaiak milliói jönnek Európába

A menekültválság megfékezésére nagyszabású fejlesztési programot kell indítani az afrikai országok javára - mondta az Európai Parlament elnöke, Antonio Tajani a Berliner Morgenpost című lapnak.

Tajani szerint meg kell próbálni megoldani Afrika legsúlyosabb gondjait, így foglalkozni kell a mezőgazdaságot ellehetetlenítő elsivatagosodás következményeivel, és fel kell lépni a Boko Haram iszlamista terrorszervezettel szemben.

Vagy cselekszünk most, vagy afrikaiak milliói áramlanak Európába a következő húsz évben

- mondta az olasz konzervatív politikus az MTI beszámolója szerint.

Afrika stabilizálása valamennyi európai ország feladata, nemcsak Olaszországé vagy Németországé, a migráció területén különösen nagy erőfeszítéseket kifejtő országoké. Ezért

a második világháború után Nyugat-Európa újjáépítésére indított amerikai segélyprogram, a Marshall-terv mintájára nagyszabású, több milliárd eurós fejlesztési programot kell indítani.

Diplomáciai és gazdasági elemekből álló stratégiára van szükség, például európai-afrikai közös vállalatok megalapítására, szakmai képzési programok beindítására, és ki kell dolgozni egy EU-Líbia megállapodást a Földközi-tengerből kimentett emberek elhelyezéséről.

A megállapodás révén olyan táborokat kell felállítani, amelyekben akár több évet is el lehet tölteni, így a többi között gondoskodni kell megfelelő számú orvosról és a gyógyszerellátásról. A menekülteket befogadó líbiai állomások azonban "nem lehetnek koncentrációs táborok" - mondta az EP elnöke.

Nem Tajani az egyetlen, aki szerint egyezségre kellene jutni Líbiával, ahonnan a Földközi-tengeren érkező menekültek útnak indulnak. Többek között Orbán Viktor is erről beszélt korábban, de számos más nyugat-euróai politikus is emellett érvelt az utóbbi időben. Ugyanakkor a megegyezést hátráltatja, hogy jelenleg nincs kivel tárgyalni Líbiában, ugyanis a Kadhafi eltávolítása után alakult új, az ENSZ által is támogatott kormányt nem fogadja el a teljes lakosság, októberben például puccsal akarták elzavarni őket.