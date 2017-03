Az EP az egyedül menekülő gyerekek védelmét kéri

Az európai parlamenti képviselők szerdán a kísérő nélkül Európába érkezett menekült gyerekek érdekében biztonságos menekültügyi viszonyokat kértek. Többek között a gyámok gyors kinevezését és fokozottabb határokon átnyúló együttműködést szeretnének.



A képviselők azt is megvitatták, hogy lehetne hatékonyabban megtalálni az eltűnt gyermekeket fotók és ujjlenyomatok felhasználásával. Azt is követelték, hogy az őket kihasználó bűnözők ellen keményebben lépjenek fel, és attól tartanak, hogy az ilyen csoportok szexuálisan kihasználják vagy kéregetésre kényszerítik a gyermekeket. Mások a hosszadalmas menekültügyi eljárás, az őrizetbe vétel miatt vagy családjukat keresve tűnhettek el. Az Europol 2016-os becslése szerint mintegy tízezer kísérő nélkül érkezett menekült gyermek tűnt el Európában.



Niedermüller Péter DK-s képviselő a magyar kormány készülő jogszabálya miatt szólalt fel, amely 14-18 év közötti menekült gyerekeket kivenné a gyermekvédelmi törvény hatálya alól, és bezárná őket a tranzitzónában létesítendő konténertáborokba. Ez embertelen, elfogadhatatlan és jogszerűtlen, és mindent el fogunk követni, hogy ez ne következhessen be – mondta a képviselő.

(Európai Parlament sajtószolgálata)