Indul az európai vízumharc az USA-val

Függesszék fel a vízummentességet, amit az USA állampolgárai élveznek, amikor a Schengen-övezetbe utaznak, döntött az Európai Parlament (EP) egy csütörtöki határozatban. Nem tartható fenn tovább az a helyzet, hogy az Egyesült Államok polgárai vízum nélkül léphetnek be az EU-ba, de a másik irányba nem működik a szabad mozgás. Az USA ugyanis továbbra is vízumot kér öt uniós országtól: Lengyelországtól, Ciprustól, Horvátországtól, Romániától és Bulgáriától.

Az EU 2013-ban vezette be, hogy ha valahonnan vízummentesen léphetnek be az unióba három hónapnál rövidebb időre, akkor a másik irányba is töröljék el a vízumkötelezettséget minden uniós tagállammal szemben.

Az Európai Unió 2014-ben már figyelmeztette az amerikai kormányt, hogy rendezze az ügyet ezzel az öt tagállammal, de az USA nem engedett, ezért az előírások szerint már tavaly április óta csak vízummal lehetne utazni az Egyesült Államokból az Európai Unióba.

Az Európai Bizottság vonakodott megtenni a válaszlépést, nem akartak ujjat húzni az USA-val. Tavaly decemberben arra jutottak , hogy a vízummentesség felfüggesztésének „jelentős negatív hatása lenne az EU-ra anélkül, hogy elhozná a kölcsönös vízummentességet minden EU-állampolgárnak”.

Az unió választott képviselő-testülete, az Európai Parlament csütörtökön megelégelte a lehetetlen jogi helyzetet, és felszólította az Európai Bizottságot, hogy két hónapon belül cselekedjen: függessze fel a vízummentesség alkalmazását „azon harmadik országok állampolgárai esetében, amelyek nem oldották fel a vízumkötelezettséget bizonyos uniós tagállamok állampolgárai számára”.

Lábon lőjük magunkat, ha vízumot kérünk az amerikai turistáktól

A turisztikai ágazat megrémült és tiltakozik. „Az Európába látogató turisták legnagyobb része az USA-ból érkezik – hívta föl az EP-képviselők figyelmét egy levélben a European Travel Commission és a Network for the European Private Sector in Tourism, két európai ernyőszervezet. Hangsúlyozták, "az amerikai turisták száma az elmúlt években emelkedett, tavaly 27,5 millióan jöttek. 2014-ben 54 millárd dollárt költöttek el Európában.”

És vajon hogyan reagál majd az Egyesült Államok elnöke, ha az EU ideiglenesen vízumkényszert vezet be az amerikaiakkal szemben?

Mélyről jövő Twitter-üzenetekre számíthatunk Donald Trumptól

– mondta az EUrologusnak Ujhelyi István, az EP turisztikai szakbizottságának alelnöke. Arra is lesz alkalma, hogy visszavágjon. Az USA minden évben felülvizsgálja a saját vízumpolitikáját néhány másik országgal szemben, és az európaiak közül idén Franciaország, Belgium és Németország a soros, magyarázta az MSZP-s európai parlamenti képviselő.

Ujhelyi múlt héten levelet írt az Európai Parlament vezetőinek, és felhívta a figyelmüket, hogy gazdasági, politikai és diplomáciai bonyodalmakhoz fog vezetni ez a döntés. „Európának azt a képet kell sugároznia magáról, hogy nyitott az üzleti lehetőségekre” – írta. Attól tart, hogy erre a határozatra az lesz a válasz, hogy Európa külföldi partnerei is korlátozásokat vezetnek be, és ez még jobban fáj majd az európai gazdaságnak.

Donald Trump első hivatalban töltött hónapjában bebizonyította, hogy nem kenyere az óvatoskodó diplomácia, és nem viccel vele, hogy rengeteg embert szívesen kizárna Amerikából. Január végén beutazási tilalmat rendelt el hét muszlim többségű országra, ami hatalmas felhördülést okozott, amíg aztán az amerikai bíróság jogtalannak ítélte , és megsemmisítette a rendeletét.

Az EU-nak lépnie kell

Az Európai Bizottságnak két hónapon belül meg kell hoznia a határozatot, ami azonban csak akkor lép életbe, ha jóváhagyják az uniós tagállamok is. Az USA-n kívül egyelőre Kanada is vízumot kér két EU-s országtól: Bulgáriától és Romániától, de már bejelentették, hogy december 1-jén eltörlik a kötelezettséget. Ez volt a feltétele annak, hogy az EU aláírja a szabadkereskedelmi szerződést Kanadával.

Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !

(Borítókép: AFP / Daniel Mihailescu)