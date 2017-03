Kényelmetlen helyzetbe hozhatják Orbánt a lengyelek

Lemondott hétfőn az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióbeli tagságáról Jacek Saryusz-Wolski, akit a lengyel kormány a hétvégén az Európai Tanács elnökének tisztségére jelölt - ezt maga a lengyel politikus közölte Brüsszelben lengyel újságírókkal. A frakció elnöke, Joseph Daul szerint viszont az EPP zárta ki a soraiból a lengyel politikust.

Az állam- és kormányfőkből álló Európai Tanácsot most Donald Tusk vezeti. A mandátuma idén lejár, de egyszer újra lehet jelölni. Donald Tusk ugyanúgy az EPP tagja, mint a Fidesz, de a magyar párt mostani legfőbb uniós szövetsége a Lengyelországot vezető Jog és Igazságosság. A varsói kormánypárt egy másik uniós politikai csoporthoz tartozik, de az EPP-s Jacek Saryusz-Wolskit akarja indítani az elnöki helyért Donald Tusk ellen.

A Néppárt olyannyira nem akar egy második jelöltet a saját soraiból, hogy gyakorlatilag megzsarolta Jacek Saryusz-Wolskit: vagy visszalép a jelöltségtől, vagy kirakják a csoportból. A lengyel Polgári Platform, amelynek Donald Tuskkal együtt tagja, már szombaton kizárta soraiból.

Az Európai Tanács elnökéről a tagállami állam- és kormányfők döntenek. Elvileg nem probléma, ha egy jelöltet a saját hazája kormánya nem támogat, de nagyon szokatlan, ráadásul általában egyhangúlag határoznak (bár jogilag ez sem kötelező).

Kilépett vagy kirúgták?

„Huszonhat éves EPP-tagságom után, miután a Polgári Platformot [a korábbi lengyel koránypártot, aminek egyébként Donald Tusk is tagja] annak idején bevezettem a pártcsaládba, amelynek szellemileg továbbra is tagja maradok, ma búcsúlátogatást tettem az EPP székhelyén” - mondta el Saryusz-Wolski lengyel újságíróknak. Azt is közölte, hogy Joseph Daul EPP-frakcióelnöknek nyújtotta be a lemondását, de a további politikai sorsát tudakoló újságírói kérdésekre nem akart válaszolni.

Joseph Daul közleményt adott ki az ügyben, mely szerint Saryusz-Wolski, aki az EPP alelnöke volt, automatikusan elvesztette ezt a tisztséget, és nem tagja többé a frakciónak sem, miután korábban kizárták a Polgári Platformból. Az EPP azért döntött a kizárás mellett, mert Saryusz-Wolski elfogadta a lengyel kormányzó Jog és Igazságosság ajánlatát, hogy jelölik az Európai Tanács elnökének tisztségére - írta.

„Mélyen sajnálom Saryusz-Wolski lojalitásának hiányát és azt, hogy nem tiszteli saját pártjainak, a Polgári Platformnak és az Európai Néppártnak az egységét és értékeit” - írta közleményében Joseph Daul. Megerősítette, hogy az EPP egyetlen jelöltje az Európai Tanács élére továbbra is Donald Tusk.