Tusk: az EU nem enged a brit fenyegetéseknek

Az Európai Unió nem enged a fenyegetéseknek, és nem hagyja magát megfélemlíteni az Egyesült Királysággal tervezett kilépési tárgyalásokon - jelentette ki szerdán az Európai Parlamentben Donald Tusk.

Az Európai Tanács elnöke, szerint az unióban maradó 27 tagállamnak politikai egységet kell mutatnia a brexit-tárgyalásokon. Egy olyan forgatókönyv, amely nem a megegyezésre összpontosít, mindenkinek rossz lenne, különösen Nagy-Britanniának, de „biztos vagyok abban, hogy mindkét félnek kedvező megállapodást lehet elérni”.

Theresa May brit miniszterelnök az év elején jelentette be, hogy London kész elhagyni az Európai Uniót a kilépési tárgyalások lezárása után akkor is, ha nincs megegyezés az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatairól. Várhatóan március végén kezdődik az egyezkedés a hivatalos kilépési kérelem beadásával, amihez a brit parlament hétfőn a beleegyezését adta.

