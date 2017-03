Az LMP gyanús kifizetéseket talált Paks körül

Az LMP „érdekes egybeesésnek” tartja, hogy a Günther Oettinger uniós biztossal régóta kapcsolatban álló Klaus Mangold német üzletembert, lobbistát rendre a Paks II.-vel kapcsolatos kötelezettségszegési eljárások megszüntetésekor fizette ki a Miniszterelnökség. Ungár Péter szerint ez felveti a gyanút, hogy „Mangold úr kifizetése nem csak a személyének szólt”.

Paksi kapcsolatra gyanakodnak

Günther Oettinger, aki az Európai Bizottságban a digitális területért felel, tavaly májusban Klaus Mangold magángépén utazott Budapestre, egy digitális autókról szóló rendezvényre. Utólag kiderült, hogy Mangold a magyar kormánynak ad tanácsokat és ő szervezte meg a konferenciát. Európai zöld politikusok ugyanakkor arra gyanakodnak, hogy a korábbi energiaügyi biztos Oettinger és a német sajtóban „Mister Russlandként” emlegetett Mangold közösen egyengette a paksi bővítés útját.

Ungár a pénteki sajtótájékoztatóján közölte: sikerült kiperelni a Mangold szerződéseivel kapcsolatos teljesítési igazolásokat. Szerinte a két német már régóta kapcsolatban állt egymással, hiszen Baden-Württembergben egy pártban politizáltak. Azt is felidézte, hogy Oettinger nem tette nyilvánossá azt a nagy összegű ajándékot, hogy Mangold repülőjén érkezett Budapestre. (A magyar kormány viszont azzal érvelt, hogy így volt ésszerű, mert Mangold amúgy is Brüsszelből Budapestre repült, és nem is fizettek külön érte, ráadásul az Európai Bizottság szerint sem minősült az út ajándéknak). Ungár Péter úgy vélte, mindez összefüggésben állhat azzal, hogy Oettinger miatt szűntek meg Paks II. kötelezettségszegési eljárásai.

Az LMP minden jogi eszközzel ki fogja deríteni, történt-e államtitoksértés akkor, amikor a nemzetbiztonsági átvilágosításon át nem esett Mangold betekinthetett a paksi szerződésekbe, ígérte Ungár. Választ várnak arra is, hogy Mangold, aki a többi közt az Alstom felügyelőbizottságának is tagja volt, milyen lobbitevékenységet végzett Magyarországon, miről tárgyalt egyes miniszterekkel?

Európa „Habony Árpádja”

A sajtótájékoztatón szintén részt vevő Meszerics Tamás LMP-s európai parlamenti képviselő szerint Klaus Mangold olyan ember Európában, „mint Habony Árpád Magyarországon”. Senki nem tudja, hivatalosan kicsoda, a repülőgépe azonban mindig éppen ott áll, ahol lobbitevékenységet végeznek.

A politikus szerint szabályozatlan a lobbitevékenység az Európai Unióban, ami különösen igaz az Európai Bizottságra és a tagállamokat képviselő Európai Tanácsra. Az európai zöldek már hét éve szorgalmazzák a szigorítást, mert valószínűleg sok szabályozási elképzelés vagy akár törvénytervezet lobbiszervezetek irodáiban születik. Kötelezővé tennék a regisztrációjukat, de azt is előírnák, hogy uniós tisztségviselők mandátumuk lejárta után bizonyos ideig ne vállalhassanak lobbitevékenységet - tette hozzá. (A biztosoknál van erre egy időtáv, de az alósbb szintű tisztviselőknél nincs.)

(MTI)