Orbán menekültügyi ötletét venné át az európai jobbközép

Az Európai Néppárt (EPP) egy készülő határozata azt szorgalmazza, hogy valamennyi menedékkérő az Európai Unión kívül - származási országában, vagy az EU határain kívül felállítandó menekültközpontokban - várja meg kérelme elbírálását.

Ezt Siegfried Mureșantól, az EPP szóvivőjétől tudta meg a román News.ro hírügynökség, amely a Néppárt március 29-30-i máltai kongresszusáról közölt interjút.

„Jelenleg mindenki bejöhet az EU-ba, aki azt állítja, hogy hazájában politikai üldöztetésnek van kitéve, a menedékkérelme elbírálása pedig hónapokat vesz igénybe. Aztán ha kiderül, hogy mégsem jogosult a menedékre, uniós pénzen kell visszaszállítani származási országába, miután szintén az uniós adófizetők pénzén töltött több hónapot Európában. Ennek véget akarunk vetni" - magyarázta a szóvivő.

Siegfried Mureșan közölte: tisztában vannak azzal, hogy a származási országok egy részében – például Szíriában – háború van, ezért az EU-nak olyan menekülttáborokat kell építenie ezekben az országokban vagy az EU határán kívül, amelyeken belül a bajba jutottak biztonságos zónákban terjeszthetik be menedékkérelmüket.

Orbán is javasolta, de nemzetközi jogot sérthet

Az EU migráció- és menekültügyi biztosa, Dimitrisz Avramopulosz már a kinevezése előtti EP-meghallgatáson ugyanezt javasolta, és az ötletet később Orbán Viktor is elővette. Az Európai Bizottságban eljátszottak a gondolattal, de felmerült, hogy nemzetközi jogot sérthet.

Siegfried Mureșannál is rákérdeztek, hogy milyen eséllyel kerülhetnek be az uniós jogrendbe az EPP ötletei. A szóvivő kifejtette: mivel a Néppárt határozatainak elfogadásában a pártcsalád valamennyi tagpártja, állam- és kormányfője, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke is részt vesz, várható, hogy az EB a Néppárt javaslatainak megfelelő jogszabály-tervezetet dolgozzon ki. A jobbközép Néppárt a legnagyobb uniós pártcsalád.

(MTI)