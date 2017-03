Brexit: „lehetetlen küldetés” két év alatt megegyezni

Túl szűk az uniós alapszerződésben meghatározott két év, hogy rendezzék a brit EU-tagság megszűnésének kérdéseit. „Lehetetlen küldetés” ennyi idő alatt a távozás feltételeiről és a jövőbeli kapcsolatokról is megállapodásra jutni - fogalmazott még a hivatalos brexit-kérelem beaádsa előtt Manfred Weber.

Eltököltek a britek kilenc hónapot

Az Európai Néppárt (amelynek a Fidesz is tagja) európai parlamenti frakcióvezetője szerint csak súlyosbítja a helyzetet, hogy elvesztegettek kilenc hónapot az Egyesült Királyság uniós tagságáról kiírt tavalyi népszavazás óta. A britek csak most március 29-én adták be a kérelmüket és onnantól ketyeg a két év, de így belelógnak a 2019-es európai parlamenti választásokba és az új Európai Bizottság felállításába, amely a tagállamok nevében tárgyal. A felek hosszabbíthatnak a két éven, de csak egyhangúlag.

Külön tárgyaljanak a jövőről

Ragaszkodott hozzá, hogy csak azután kezdődhetnek meg a megbeszélések a jövőbeli kapcsolat feltételeiről, miután sikerült megegyezni a távozásról, különben „minden összekeveredne, ami tovább bonyolítaná a folyamatot”. (A britek abban bíznak, hogy párhuzamosan is tárgyalhatnak.)

Harmadik országokkal kötött kereskedelmi egyezményekről általában évekig egyeztetnek, Kanadával például öt évig. A kilépési feltételekről szóló majdani megállapodás ratifikálására is időt kell hagyni, így még kevesebb idő lesz lezárni a tárgyalássorozatot.Történelmi hibaA frakcióvezető „történelmi hibának” nevezte a britek távozását, emellett figyelmeztetett, hogy az Egyesült Királyságnak a kilépés után is teljesítenie kell majd a közösséggel szembeni pénzügyi kötelezettségeit.(MTI)