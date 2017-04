A migráció gyökerét kell kezelni

Világszerte közel negyedmilliárd ember él egy másik országban, mint ahol született, közülük több mint 20 millióan azonban ezt nem választották - fegyverek konfliktus, vagy háború miatt kellett elmenekülniük hazájukból. A migráció mindenkit érint és globális választ kíván - mondják az EP-képviselők, akik kedden vitáznak, szerdán pedig szavaznak a migrációs válságról szóló jelentésükről.



„Rövidtávon az a fontos, hogy teljesen elfogadjuk a felelősségünket és humanitárius választ adjunk a migrációs válság kihívásaira. A valódi megoldás megtalálásához azonban kezelnünk kell a válság komplex gyökerét is, amely a konfliktusokig, mélyszegénységig és a klímaváltozásig vezet vissza” - mondta a szocialista spanyol Elena Valenciano, aki a jelentés egyik témafelelőse.



A Parlament jelentése a migrációs- és menekültáradat kezeléséről nagyobb szerepet szánna az EP-nek a harmadik országokkal kötött paktumok végrehajtásában. Emellett egy szolidaritáson és az emberi jogok tiszteletben tartásán alapuló közös európai migrációs politika kidolgozását kéri, amely nem kizárólag a biztonság növelésére összepontosít.



„Nem korlátozhatjuk az egyeztetéseket a határőrizet kérdésére. A felelősség hatékonyabb megosztásáról is fontos szót ejtenünk” - mondta a másik témafelelős, Agustín Díaz de Mera, aki a Fideszt is sorai közt tudó Európai Néppárt tagja.



A Parlament jelentésben támogatja az ENSZ által indított „Együtt” kampányt, amelynek célja, hogy megváltoztassa a menekültekről és migránsokról alkotott negatív képet és felhívja az uniós intézményeket, hogy teljes mértékben működjenek együtt az ENSZ-szel a kampány támogatásában.



„A migráció számos esetben hozzájárult azoknak a jóléti társadalmaknak a kialakulásához, amelyek most hátat fordítanak ennek a jelenségnek” - mondta Agustín Díaz de Mera.



„Változtatnunk kell a migráció negatív megítélésén. Nem fenyegetésként, hanem mint természetes, sőt, szükséges jelenségre kell rá tekintenünk Európában. A menekültek felé pedig nem csupán morális, de jogi kötelezettségünk is van. Joguk van a védelemhez. Minden demokratikusan működő európai országban meg kell kettőzni az arra fordított erőfeszítéseket, hogy ezt elmagyarázzuk az embereknek, ha meg akarjuk akadályozni az egyes államokban már hallható, rendkívül veszélyes idegengyűlölő és bevándorlás-ellenes hangok erősödését” - mondta Elena Valenciano.

A jelentésnek nincs jogi következménye, csak az Európai Parlament állásfoglalására vonatkozó indítvány.

(Európai Parlament)