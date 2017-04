Brexit: az EP harcba száll a pénzünkért

Az európai parlamenti képviselők megszavazták, milyen feltételekkel fogadják el az Egyesült Királyság majdani kilépési szerződését, amihez az ő beleegyezésük is kell.



A határozat hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok jogait tiszteletben kell tartani. A britekre a kilépésig érvényesek az EU alapszerződésekből fakadó kötelezettségek a jelenlegi hosszú távú uniós költségvetésből eredő kötelezettségekkel együtt, még ha azok a kilépés utáni időszakra nyúlnak is. (Alapesetben 2019 márciusára kilépnének a britek, de a költségvetés 2020-ig tart.)



Az EP szerint nem tanácsos a jövőbeni gazdasági kapcsolatok kérdésében ágazati megállapodásokat, a biztonság és a gazdasági együttműködés összekapcsolásával pedig különalkut kötni. Az Európai Parlament megerősíti, hogy a négy szabadság - a tőke, az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad mozgása - szétválaszthatatlan.



A képviselők úgy látják, hogy akkor kezdődhetnek el az EU és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatát meghatározó megbeszélések, ha magáról a kilépési megállapodásról szóló tárgyalások megfelelő ütemben haladnak. Bármilyen átmeneti megállapodás maximális időtartama három év lehet. A jövőbeni kapcsolatokról csak akkor egyezhetnek meg, amikor az Egyesült Királyság ténylegesen kivált az EU-ból.



A tárgyalási folyamatnak a kezdetektől teljes összhangban kell lennie a 27 tagállam polgárainak érdekeivel, ideértve Írországot is. A képviselők szerint biztosítani kell az észak-írországi békefolyamat stabilitását és el kell kerülni a fizikai határ újbóli felállítását. Az Ír-sziget egyedülálló helyzete miatt a helyzetet a kilépési megállapodásban mindenképp rendezni kell.



A határozat hangsúlyozza, hogy a mozgás szabadságához fűződő jogok bármiféle, brexit előtti csorbítása ellentétes lenne az uniós joggal. Az maradó tagállamoknak meg kellene vizsgálnia, hogyan lehetne enyhíteni az EU-ban élő britek félelmét, hogy elveszthetik a mostani jogaikat.



Az EP azt akarja, hogy a felek jóhiszeműen és az átláthatóan tárgyaljanak. Óva inti az Egyesült Királyságot attól, hogy bármely tagállammal külön egyezkedésbe kezdjen.



A képviselőtestület ugyan nem vesz részt a brexit-tárgyalásokon, de fenntartja magának a jogot, hogy véleményt mondjon róluk. Adott esetben – a tárgyalások előrehaladásának vagy megfeneklésének függvényében – további állásfoglalásokat fogadhat el.

