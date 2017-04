A Fidesz pártcsaládjából is felszólaltak Orbán politikája ellen

A Fidesz saját frakciójából is felszólalt egy képviselő Orbán Viktor politikája ellen az Európai Parlamentben.

Roza Thun lengyel néppárti EP-képviselő szerint nem lehet csendben maradni akkor, amikor ki kellene fejezni a szolidaritást mindazokkal, akik egyre nehezebb körülmények között küzdenek a civil szervezetek és intézmények megmaradásáért, írta az MTI. Az uniós parlament néppárti frakciójának jobban meg kell becsülnie az uniós értékeket és nem csukhatja be a szemét a Magyarországon jelentkező problémákkal kapcsolatban – tette hozzá.

Az Európai Néppárt elnöke, a francia Joseph Daul egyelőre nem szeretett volna nyilatkozni az ügyben az EUrologusnak, amikor szerdán reggel felvettük a kapcsolatot az irodájával. A pártcsalád egyik szóvivője azt mondta, sok megkeresést kaptak már, de egyelőre közös álláspontot nem adnak ki, még informálódnak a kedden jóváhagyott magyar felsőoktatási törvényről és a többi tervezett jogszabályról.

Manfred Weber, az EPP európai parlamenti frakcióvezetője a twitterén nyilatkozott röviden. Azt írta szerda este:

„A gondolat, a kutatás és a szólás szabadsága alapvető részei az európai identitásunknak. Az EPP frakciója felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg a magyar oktatási törvényt. Az EU-nak egy független értékelésre van szüksége, nem pártpolitikai vitákra.”

Freedom of thinking, research and speech are essential for our European identity. @EPPGroup will defend this at any cost. #CEU