Az EP plenáris ülése előtt Magyarország és a CEU

Az Európai Parlament (EP) elnöke és frakcióvezetői csütörtök reggel tartottak egy szokásos értekezletet, és a következő plenáris ülésre, április 26-ára kitűztek egy vitát Magyarországról és a Közép-európai Egyetemről. Még nem érhető el hivatalosan, hogy milyen cím alatt fut majd a napirendi pont, és csak a felsőoktatási törvényről lesz szó, vagy a jogállamiság magyarországi állapotáról, ahogy korábban erre már volt példa.

Az EP politikai vezetése egyhangúlag döntött róla, hogy legyen magyar napirendi pont, tehát a Fidesz pártcsoportjának frakcióvezetője, a német Manfred Weber is támogatta, hogy a plénum elé vigyék az ügyet. Egyelőre nem döntötték el, hogy csak vita lesz, vagy állásfoglalást is megszavaznak a végén.

Friss: fölkerült az Európai Parlament honlapjára az április végi plenáris ülés napirendje. A téma „a magyar helyzet” lesz, és az EU ellenőrző testületének, az Európai Bizottságnak a nyilatkozata indítja majd a vitát. Közös állásfoglalásról nem szavaz a Parlament, csak megvitatják az ügyeket.

Az Európai Bizottság elnöke, a luxemburgi Jean-Claude Juncker is megosztotta a rövid véleményét a felsőoktatási törvényről. A szóvivője a Twitterére azt posztolta:

.@JunckerEU on #Hungary #CEU: "I don't like this decision. @EU_Commission will discuss this next Wednesday."