Az EP felfüggesztené a török csatlakozási tárgyalásokat

Európa nem csukja be az ajtót Ankara előtt, de a legutóbbi fejlemények tükrében ideje az EU csatlakozás alternatíváit is megvizsgálni – mondták a képviselők a vitában Johannes Hahn bővítési biztossal.



A vitát megnyitó Antonio Tajani sürgette Törökországot, hogy tartsa tiszteletben az alapvető jogokat. „Európa nem iszlamofób kontinens és nem zárja be az ajtót a török emberek előtt” - hangsúlyozta az EP elnöke.



Számos képviselő aggódott az elnöki jogköröket kiterjesztő népszavazás miatt, ami szerintük nem tiszta körülmények között zajlott és a kétoldalú kapcsolatok újragondolását javasolták.



Egyes felszólalók úgy fogalmaztak, hogy aligha lesz Törökországból valaha is uniós tagállam. Mások abban bíztak, hogy elég felfüggeszteni a tárgyalásokat a reményben, hogy Ankara majd irányt vált.



Kiterjesztett vámunió, több kereskedelem, diákcsere-programok - többek között ezek az az ötletek merültek fel az együttműködés folytatására. Volt, aki a demokratikus erők további támogatását szorgalmazta, mivel törökök milliói szeretnék, ha hazájuk EU taggá válna.



A külügyi bizottság május 2-án tárgyalja az éves jelentését Törökországról. A Kati Piri (S&D, Hollandia) jelentéstevő által készített állásfoglalási javaslat is amellett érvel, hogy a csatlakozási tárgyalásokat fel kell függeszteni, ha az alkotmányos csomagot ebben a formában megvalósítják.

(Európai Parlament)