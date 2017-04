Büdös ügyeket hagyott hátra a volt EP-elnök

Az Európai Parlament április 27-én elfogadta a 2015. évre vonatkozó zárszámadási jelentéseket. A plenáris szavazás is jóváhagyta azokat a megállapításokat és kifogásokat Martin Schulz volt elnök tevékenységéről. „Az EP volt elnökének a 2014-es európai parlamenti választási kampányban elkövetett szabálytalanságairól már korábban is tudtunk. Az idő előrehaladtával újabb visszás ügyekre derült fény elnöki mandátumának utolsó két évéből is” - mondta el Deutsch Tamás, a jelentésért felelős néppárti képviselő.



A 2014-es választás előtt Martin Schulz még akkor sem mondott le brüsszeli napidíjáról, amikor már csak kampánytevékenységet folytatott. Az EP elnöki kabinetjét az intézmény költségén utaztatta a különböző kampányrendezvényekre és a szigorú személyzeti szabályokat figyelmen kívül hagyva segítette magas beosztásokba kabinetjének tagjait. Martin Schulz az Európai Parlament költségvetéséből saját maga döntött olyan külön juttatásokról közvetlen munkatársainak, amelyekre semmilyen jogalapja nem volt.



A zárszámadásért felelős fideszes képviselő szerint különösen fontos, hogy a jelentés tartalmazza: Martin Schulz elnöki tevékenységekor komoly szabálytalanságok történtek. Deutsch Tamás kifejtette, hogy a hibákat és visszaéléseket akkor is nevesíteni kell, ha azokért történetesen az Európai Parlament korábbi elnöke a felelős.



A jelentés külön említi Martin Schulz 2015. október 21-én és december 15-én hozott döntéseit, amelyek szabályossága vitatott, és kéri az EP főtitkárát a felülvizsgálatukra. Martin Schulz jelenleg a német szociáldemokrata párt elnöke és kancellárjelöltje az őszi németországi választásokon.

(Európai Néppárt magyar küldöttsége)