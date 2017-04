Fidesz-frakció: Soros és „Brüsszel” ugyanazt akarja

A Fidesz-frakció szerint Orbán Viktor miniszterelnök megvédte a magyarokat és Magyarországot az Európa Parlament ülésének szerdai vitáján, míg a magyar baloldali politikusok újra a hazájukat támadták - mondta Halász János. A képviselőcsoport szóvivője felháborítónak nevezte, hogy az Európai Bizottság a legmagasabb szinten fogadja Soros Györgyöt, a „pénzügyi spekulánst”, aki „mások életének tönkretételével szerzi a vagyonát”.

Halász János szerint Soros György és „Brüsszel” szándékai azonosak: „azt akarják, hogy fogadjuk be a migránsokat, bontsuk le a határzárat, a kerítést és fogadjuk el a migránskvótát” – fogalmazott. Brüsszelnek az európai embereket kellene védenie, ezzel szemben „tárt karokkal fogadja” azt a Soros Györgyöt, aki európai országok elleni spekulációkkal szerezte és szerzi vagyonát, aki az eurót is támadta, és akinek az angol font elleni támadása britek millióinak az életét nehezítette meg. Szerinte Soros György a legnagyobb magyar bankot is támadta a devizahiteles válság csúcsán, amivel szintén hitelesek százezreit tehette tönkre.

A szóvivő a szerdai európai parlamenti vita és Soros György találkozója az Európai Bizottság elnökével azt jelzi: a Magyarországot ért támadások valódi célja, hogy nyomást gyakoroljanak a magyar bevándorláspolitikára. „Ehhez minden szinten, minden eszközt, minden Soros által finanszírozott szervezetet, brüsszeli szövetségest, és minden más témát is megmozgatnak”.

Halász Jánosnak felvetették, hogy vizsgálták-e, honnan származik a pénz, amikor fideszes vezetők tanultak Soros György pénzén. Azt válaszolta, Soros Györgyöt kell megkérdezni, hogy mikor miből származott a vagyona. Idézte Orbán Viktort a szedai vitáról: nem gondolhatjuk, hogy ha Soros György valakinek valamikor adott egy ösztöndíjat, akkor azzal az illető véleményét is örökre megvette.

A szóvivő biztos benne, hogy a Fideszt nem zárják ki az Európai Néppártból.

(MTI)