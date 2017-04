Gyanakodva nézi az EU szociális pillérét a Fidesz

Az Európai Parlament csütörtökön vitázott a szociális jogok európai pilléréről, valamint a kezdeményezésről a munka és magánélet közötti egyensúlyára. Előbbivel indokolta Orbán Viktor a nemzeti konzultáció egyik kérdését, mert szerinte a szociális unió leple alatt az Európai Unió gazdasági hatásköröket akar magához vonni.

A magyar néppárti képviselők „csak olyan jogalkotási javaslatokat tudnak támogatni, amelyek nem veszélyeztetik Magyarország szuverenitását és a szubszidiaritás elvét” - hangsúlyozta az európai parlamenti vitában Kósa Ádám fideszes képviselő. Az Európai Parlament frakcióközi Fogyatékosságügyi Munkacsoportjának társelnöke írásbeli hozzászólásában rámutatott, hogy Magyarország a saját kezében szeretné tartani a sorsát, legyen az szociálpolitikai vagy adózási kérdés. Ugyanakkor jelezte: „a magyar néppárti delegáció minden olyan lépést támogat, amely európai szinten és egyben költségvetési szempontból is megvalósítható. Ezek közül számos lépés már megvalósult, amelyekre büszkék lehetünk.”



A legutóbbi időszak legfontosabb eredményei közé tartozik, hogy a kisgyermekek 90 százaléka étkezik ingyen naponta háromszor, a hátrányos helyzetű gyermekek pedig a tanítási szünetekben is ingyenesen jutnak ételhez. A minimálbér-emelés területén is jelentős javulás történt az elmúlt 25 év távlatában. Előrelépés, hogy a jelentésben megjelenő intézményi elhelyezés és tartós ápolás-gondozás tekintetében szintén élen jár Magyarország, mert a közeljövőben megvalósul a nagy, vidéki intézményekben elhelyezett, fogyatékossággal élő 3500-4000 ember kisebb lakóegységekbe költöztetése.



„Mivel Magyarország nyitott gazdaságának és versenyképességének felelős figyelembevétele elengedhetetlen, a további stabil és kiszámítható fejlődés előfeltétele csakis a megfontolt, biztos haladás lehet a felelőtlen és irreális követelések helyett. Ezért nem szabad beállni az ígérgetők sorába, mert a felelőtlen ígéretek 2009-ben egyszer már majdnem csődbe vitték az országot” – figyelmeztetett a néppárti politikus.

(Európai Néppárt magyar delegációja)