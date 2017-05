Szijjártó: a tények legyenek fontosabbak a véleményeknél

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint itt az ideje, hogy Brüsszelben a tények fontosabbak legyenek a véleményeknél, az illegális bevándorlást végre az EU is a legfontosabb kihívásnak tekintse, és úgy is kezelje.



A miniszter ezt arra válaszolta hétfőn, hogy Johannes Hahn, az EU bővítési biztosa, az Osztrák Néppárt alelnöke élesen bírálta Orbán Viktort és a miniszterelnök európai politikáját. Egyebek között azt mondta: a magyar miniszterelnök politikája időnként populista jegyeket mutat, amely végső soron az európai értékek rovására megy. Véleménye szerint az Európai Néppárt hétvégi csúcstalálkozójának az az üzenete, hogy a magyar miniszterelnöknek tartósan változtatnia kell a magatartásán, különben valóban számolnia kell a megfelelő következményekkel. A bővítési biztos azt mondta, Orbán Viktor Rómában kormányfőként az unió további erősítése mellett döntött, miközben Magyarországon egy „Állítsuk meg Brüsszelt” népszavazást kezdeményezett - felhívva a figyelmet arra, hogy ez a kettő egymásnak ellentmond. Ehhez jön még a Central European University elleni eljárás.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Orbán Viktor az Európai Parlamentben és az Európai Néppárt csúcstalálkozóján is elmondta, hogy Magyarország kész tárgyalni a vitás kérdésekről, ugyanakkor nem kér „a lenéző brüsszeli megjegyzésekből”.

„Elvárjuk a magyaroknak járó tiszteletet, és felhívjuk a brüsszeli bürokraták figyelmét, hogy amíg ők hazánkkal vannak elfoglalva, addig Magyarország védi az illegális bevándorlással szemben az Európai Unió határát” - közölte a miniszter. Hozzátette: Johannes Hahn állításaival ellentétben a magyar kormány Európa-párti, ahogy a magyar emberek is. (Utóbbi egy közelmúltban készült felmérés alapján valóban így van.) Magyarország ugyanakkor az erős nemzetek Európájában érdekelt, és fenntartja magának a jogot, hogy elmondja a véleményét.

Az EU jelenleg reformokra szorul, „ezt tagadni ostobaság”. Szijjártó Péter szerint az egyik legfontosabb lépés, hogy a meglévő, közösen elfogadott szabályokat be kell tartani. Ilyen szabály a külső határok védelme, Magyarország ennek eleget tesz, az országnak is köszönhető, hogy ma kevesebb illegális bevándorló érkezik Európába (ilyen szabály az is, hogy 1294 menedékkérő ügyét bíráljuk el, a magyar kormány mégse hajtja végre).

Magyarország nem változtat a bevándorlási politikáján, nem hagyja, hogy Brüsszel további jogköröket vonjon el a tagállamoktól, és ezzel „a bizonytalanság felé lökje a kontinenst” – közölte a miniszter.

„Itt az ideje, hogy Brüsszelben a tények fontosabbak legyenek a véleményeknél” – jelentette ki két nappal azután, hogy a saját uniós pártcsaládja is „durván félrevezetőnek” találta a nemzeti konzultációt. (Arról, hogy miért van így, itt és itt írtunk, az Európai Bizottság itt szedte össze, miért tévesek a kérdőív állításai.)

(MTI)