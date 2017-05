Múzeumot nyit az EU

Az Európai Parlament 2017. május 6-án megnyitja az Európai Történelem Házát. Az intézmény szalagját két nappal korábban Antonio Tajani hivatalos ceremónián vágta át.

Az Európai Parlament elnöke szerint „ez a ház azokról a dolgokról szól, amik közösek bennünk, és azokról az eseményekről, amelyeken együtt mentünk keresztül. Valójába ez nem csak az európai történelem háza, hanem az európai identitás és emlékek otthona is egyaránt.”



Hans-Gert Pöttering, az Európai Történelem Házának kuratóriumi elnöke közölte: az intézmény célja, hogy az uniós állapolgárokat „segítse egy megfontolt és magabiztos jövő kialakításában. A mai állás szerint az emberek tele vannak kételyekkel - de azáltal, hogy ez a Ház segít megmutatni az európai történelem dinamikáját, képessé teszi őket arra, hogy a jelenkor történelmét és a mindennapok eseményeit is jobban megértsék.”



Az Európai Történelem Házának állandó kiállításai közel 300 múzeum gyűjteményét egyesítik Európából és környékéről. A múzeum oktatási célú programokat is kínál majd, ezen kívül a helyi és turistacsoportok számára különböző eseményeket is, valamint online elérhető információk és publikációk jelentős tárházát biztosítja.



A folyamatosan bővülő gyűjtemény, az állandó és időszakos kiállítások, valamint a megnyitó letölthető audio-vizuális anyaga ide kattintva érhető el.

(Európai Parlament)