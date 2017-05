A tagállamok tartsák be a menekültügyi vállalásaikat

Az Európai Parlament újra felszólítja a tagállamokat, hogy tartsák magukat a – többek között magyar ellenszavazattal elfogadott – 2015. szeptemberi tanácsi döntéshez és vegyenek át menedékkérőket, főleg gyermekeket Olaszországtól és Görögországtól.

A képviselők elítélik, hogy a 2017. szeptemberig beígért 160 ezer görög- és olaszországi transzfernek eddig csak nagyjából tizede, közel 19 ezer valósult meg. A szolidaritás hiányát „csalódás kelt”, mindössze Finnország és Málta teljesítette a vállalásokat.



A 398 szavazattal 134 ellenében, 41 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban az EP felszólítja a tagállamokat, hogy tartsák magukat a vállalt kötelezettségekhez és kezeljék kiemelten a családjuktól elszakadt gyermekeket és egyéb sérülékeny csoportokat.

„Eddig összesen egyetlen egy kísérő nélküli kiskorú került át másik országba”

- olvasható a szövegben.

A képviselők több tagállamot is bírálnak amiatt, hogy diszkriminatív módon járnak el; például csak egyedülálló anyákat vesznek át és bizonyos országokból érkezőket (például eritreaiakat) kizárnak a rendszerből.



A tagállamok nagyon le vannak maradva az áthelyezésekkel - négy alig tett valamit, kettő – köztük Magyarország – pedig nem is vesz részt a döntés végrehajtásában. Az EP leszögezi, hogy a tagállamoknak a szeptemberi határidő lejártával is folytatnia kell az áthelyezéseket és a mechanizmust a dublini rendszer reformjának végrehajtásáig működtetni kell. Az Európai Bizottságtól azt kérik, fontolja meg, hogy kötelezettségszegési eljárásokat indít (ezt négy lógósnál, köztük Magyarországnál be is lengette). Az EP most csak egy állásfoglalást fogadott el, aminek nincs jogi jelentősége.

Magyarországra 1294 ember jutna, miután visszautasította, hogy innen vigyenek el 54 ezer embert és ezzel „frontországgá” váljon.

(Európai Parlament)