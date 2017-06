Tajani: tiszteletben kell tartani a klímaegyezményt

„A párizsi megállapodásokat tiszteletben kell tartani. Ez bizalmi és vezetési kérdés” – mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke arról, hogy Donald Trump ki akarja léptetni az Egyesült Államokat az egyezményből. „Ez a szerződés él, és előre fogjuk vinni, az USA adminisztrációjának részvételével vagy anélkül.”



„Állampolgáraikat, földünket és gazdaságukat egy történelmi lehetőségtől fosztják meg azok, akik úgy döntenek: kívül maradnak. Az EU továbbra is a klímaváltozás ellen folytatott küzdelem vezetője, a befektetések, az innováció és a technológia globális pólusa lesz, amely új munkahelyeket teremt és elősegíti a versenyt” – mondta.

Az USA is a bolygó része

„Mélységesen sajnáljuk ezt a döntést – reagált Adina-Ioana Vălean. Az Európai Parlament környezetvédelmi szakbizottságának elnöke reméli, hogy „ez nem egy végső búcsú amerikai barátainktól”.

„Az átállás az alacsony széndioxid-alapú gazdaságra egyszerűen gyakorlatias döntés. A világközösség elkötelezett a párizsi szerződés mellett. A civil társadalom, az ipar és a köztudat is fejlődött ezzel kapcsolatban. Az USA része bolygónknak: jogunk van hinni, hogy pusztán egy ember döntése után (még ha az az ember az Amerikai Egyesült Államok elnöke is) visszatér végül majd hozzánk a klímaváltozással szemben folytatott küzdelemben” – tette hozzá.



Kijelentette, hogy az EU továbbra is vezetője lesz a feladatnak Kínával és a bevállalósabb országok koalíciójával együtt, mert a globális felmelegedés elleni harc a nemzetközi együttműködésért és a békéért folytatott küzdelem is egyben.

(Európai Parlament)