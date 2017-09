Újabb szintet lépett a kormány brüsszelezése

Hiába nemzetbiztonsági kockázat Soros György a kormány szerint, két nap alatt egy mukkot se szóltak róla az EU biztonságért felelős biztosának Budapesten. Sok értelme mondjuk nem lett volna, mert Julian King nem tud róla, hogy ő is az üzletember tenyeréből eszik. A belügyminiszter viszont egy olyan uniós szabály támogatásáról beszélt neki, amit korábban a kormány kért, ellenzett, megszavazott, majd megint ellenzett.

Meg kell törni a migráció összemosását a biztonsági kockázatokkal, jelentette ki az Európai Bizottság biztonságért felelős tagja. Julian King ezt azután mondta újságíróknak, hogy szeptember 20-21-én Budapesten egyeztetett a magyar kormány képviselőivel.

Bástya elvtársat már meg se akarják gyilkolni?

Hiába találkozott Pintér Sándor belügyminiszterrel, Takács Szabolcs és Kecsmár Krisztián államtitkárokkal, valamint a Parlament európai integrációs bizottságának tagjaival, a két nap alatt senki sem vetette fel neki Magyarország legégetőbb nemzetbiztonsági veszélyét. Természetesen Soros Györgyről George Sorosról van szó, akinek a tenyeréből eszik az Európai Bizottság. Hiszen azok szétosztását is a Soros-terv részeként erőltetik, akik szinte biztosan menedékstátuszt kaphatnak. A furfangos milliárdos ugyan épp a kötelező kvótázás ellenzéséről írt, de a magyar kormány nem hagyta magát átverni efféle ócska trükkökkel, és észrevette, amit 27 másik tagállam vezetése nem.

Valószínűleg az uniós kilépésre készülő britek biztosát kihagyták a kollégái a buliból. Más magyarázat nem lehet rá, hogy nem tudott róla, valójában mindannyiukat a kezéből táplálja a magyar üzletember. Animgifre illő volt a reakció, amit a 444 kérdésére adott: először megdöbbenve tárta szét a kezét, aztán nevetni kezdett. Nem találkozott Soros Györggyel, de arra nem tudott válaszolni, vajon ismer-e valakit, aki ismeri őt.

Arra, hogy – a magyar kormányhoz hasonlóan – lát-e veszélyt a kvótában, elmondta, amit már mi is számtalanszor leírtunk: az átvétel előtt mindenkit ellenőrizhet a fogadó ország, és ha kockázatot lát, megtagadhatja az áthelyezést. Emellett az uniós rendőri ügynökség és a közös határőrség segítségével megerősítették a külső határok védelmét. Julian King megdicsérte, hogy utóbbi szervhez Magyarország is példásan hozzájárult, Még ha bizonyos ügyekben „élénk is a párbeszéd” a kormány és az Európai Bizottság között,

a munka, amit például a repülők utasadatainak megosztásánál végez, „példaként és bátorításként kellene, hogy szolgáljon másoknak”.

Julian King a légiutas-információkat kezelő központban is járt. Erre a célra ötmillió euró (több mint másfél milliárd forint) támogatást kaptunk, és további kétmilliót hívhatunk le.

„Nem vagyok naiv”, a terroristák tényleg kihasználtak migrációs útvonalakat, de nem azt jelenti, hogy a valódi okkal menedéket kérők biztonsági kockázatot jelentenének. Ha őket nem kezeljük külön a terroristáktól, az Iszlám Állam munkáját végezzük el helyettük: a szervezet propagandájának épp az az egyik eszköze, hogy a civilizációk összecsapása zajlik, ezt használják arra, hogy radikalizálják vele a fiatalokat az EU-ban. Ezzel úgy is szeretnék harcolni, hogy nem adok nekik túl könnyű alapanyagot, mondta a biztos.

Óceánia mindig is Eurázsiával háborúzott

Julian King Pintér Sándorral beszélt arról a szabályról, ami az egyik legszebb látlelete a kormányzati brüsszelezésnek. Megpróbáljuk röviden össszefoglalni, hány 180 fokos váltást és hazugságot sikerült a kormánynak egyetlen uniós jogszabályhoz köríteni.

Már nem vegzáltatnának minket Románia határán Julian King elmondta, hogy nemrég Romániába ment, hogy megnézze, mi ott a helyzet. Szerinte az ország kész rá, hogy belépjen a schengeni övezetbe, azaz ne ellenőrizzenek mindenkit a Magyarországgal közös határán. Emlékeztetett arra is, hogy Jean-Claude Juncker bizottsági elnök is javasolta, hogy azonnal engedjék be Romániát a schengeni térségbe. Az Európai Bizottság már korábban is javasolta a lépést, de a végső szót a tagállamoknak kell kimondania egyhangúlag. Ezt néhányan, főleg Hollandia egy uniós korrupcióellenes mechanizmusra hivatkozva nem engedik, pedig elvileg semmi kapcsolat nincs a két dolog között.

Ezek után vajon mit mondott most a szabályról Pintér Sándor Julian Kingnek?

„A belügyminiszter világosan és egyértelműen azt mondta, hogy támogatja.”

A biztos megjegyezte, hogy tavaly már a szúrópróbaszerű ellenőrzések is több tízezer találatot dobtak fel, azaz a rendszernek van értelme. Elismerte, hogy – főleg nyáron – voltak gondok az új szabályból, de szerinte lett volna idő felkészülni. Mindenesetre épp az ilyen problémákra építették be a felfüggesztés lehetőségét. Közösen kell dolgozni azon, hogy jövő nyárra hatékonyan működjön a rendszer. A biztos nem tért ki rá, de ezt az EU pénzzel is támogatja.