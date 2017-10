Völner még mindig trükknek tartja a kvótahatározat elfogadását

„Brüsszel” zöld lámpának tekinti az Európai Bíróság Magyarországot elmarasztaló kvótaítéletét ahhoz, hogy egyúttal fel is gyorsítsa és automatizmussá tegye a migránsok gyors ütemű betelepítését a kontinensre - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

A Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Magyar Hírlapban az államtitkár elmondta: a gyakorlatban végrehajthatatlan az átmeneti kvóta végrehajtása, amit Brüsszel elvár, Szerinte emiatt egyértelműen politikai akcióról van szó, amelynek az a célja, hogy megágyazzanak egy állandó elosztási mechanizmusnak. Már be is jelentették, folytatni akarják a betelepítéseket és újabb, ötvenezer migránst érintő relokációs programról is beszéltek. (Azt elfelejtette hozzátenni, hogy a Magyarországot érintő határozat már az EU-ba érkezett menedékkérőről szól. Az 50 ezres javaslattal valóban EU-n kívülieket fogadnának be, de a részvétel teljesen önkéntes a tagállamoknak.)

Az Európai Bizottság bejelentése szerinte megerősítette, hogy Brüsszelben gőzerővel zajlik a „Soros-terv” végrehajtása, újabbnál újabb áttelepítésekről beszélnek. Világos, hogy Brüsszel zöld lámpának tekinti az Európai Bíróság kvótaítéletét ahhoz, hogy felgyorsítsa és automatizmussá tegye a migránsok betelepítését - jelentette ki. Az államtitkár szerint a munkavállalásra feljogosító kék kártya nyílt megnevezése arra figyelmeztet, hogy az EU most már nyíltan is legalizálni akarja a gazdasági migránsok betelepítését Európába, éppen úgy, ahogy az a Soros-tervben is áll. Ez pedig bevándorlók millióit indítja el Euró­pa felé, mert Brüsszel mindezzel azt üzeni, hogy Európa kapui nyitva vannak előttük - tette hozzá. (A kékkártyaprogram ugyanakkor már évek óta létezik magas végzettségű, EU-n kívülieknek, akik eleve csak akkor kérhetik, ha munkát ajánlanak nekik ez EU-ból.)

Völner Pál emlékeztetett, Soros Györgynek kezdetektől az a terve, hogy legyen egy állandó mechanizmus (Soros György egyébként épp ellnezi a kötelező kvótázást), a program finanszírozása pedig vagy a kohéziós támogatások rovására menjen, legyen adóemelés, vagy vegyenek fel hitelt a nemzetállamok.

Hozzátette: az európai polgárok és Európa vezető politikusainak a véleménye nem feltétlenül vág egybe, és „talán van remény arra, hogy idővel olyan kormányok kerüljenek hatalomra, amelyeknek az álláspontja hasonlít Magyarországéra”. Az államtitkár elkeserítőnek nevezte, hogy az Európai Bizottságnál nem látszik semmiféle áttörés, változás, a bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker „ragaszkodik a teljesen hibás politikájához”.

Völner Pál szerint az állandó betelepítési kvótához jogszabályalkotásra lenne szükség, de félő, hogy „kitalálnának egy olyan újabb jogi trükköt, mint 2015 szeptemberében”, és - a kormány álláspontja szerint jogszerűtlenül - többségi döntéssel keresztülvinnék az elképzeléseiket. (Az Európai Bíróság első kvótaítélete alapján ideiglenes kvótánál épp azért nem kellett jogalkotás, mert ideiglenes, azaz egy állandónál kellene). Mint mondta, az állam- és kormányfők tanácsában mindenképpen egyhangú döntés kellene, így Magyarország ott tudná is blokkolni az állandó, felső határ nélkül elosztási mechanizmusra vonatkozó javaslatokat.

Megjegyezte: a kérdésbe az Európai Parlamentnek is lenne beleszólása, de egyrészt a parlamentet az államtitkár nem érzi olyan erős szereplőnek, amely akadályt gördítene egy ilyen terv elé. „Másrészt pedig azzal is tisztában vagyok, hogy a képviselők jelentős része, több mint egyharmada elkötelezett Soros-támogató” - jegyezte meg.

Völner Pál szerint a német választásoknak erős üzenete van: a német választók is fontosabbnak tartják a határvédelmet, mint a migránsok befogadását. Ha marad a korábbi nagykoalíció, akkor jelentős változásokra nem lehet ebben a kérdésben számítani, a liberálisok szerint vissza kell vinni a migránsokat a háború végén oda, ahonnan jöttek, a zöldek viszont bevándorláspártiak. Úgy vélte, a szélsőjobboldali AfD parlamenti jelenléte szűkíteni fogja Merkelék mozgásterét. „Ha megmarad ez a konfliktus a bevándorlással kapcsolatban, akkor tovább erősödhetnek. Vagy tovább erodálják magukat a nyugat-európai elitek ezzel a kérdéssel, vagy elfogadják a csendes többség véleményét és visszavesznek a lendületből” - jelentette ki.

Az államtitkár kitért arra is, a Soros-tervről rendezett nemzeti konzultációban szeretnénk minél magasabb részvételi arányt elérni, mert a kormány számára fontos a magyar emberek véleménye, hogy a jövőben ennek megfelelően hozhassa meg döntéseit, illetve hogy a folytatódó brüsszeli vitában is a magyar állampolgárok akaratát képviselhesse. A nyomás nem szűnik, ezért nekünk is időről időre meg kell mutatnunk, hogy ellenállunk - hangsúlyozta.

