Az Európai Bizottság júliusban eljárást indított a „külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról” szóló szabályozás miatt, amely a kritikusok szerint izraeli és orosz mintára bélyegzi meg a jogvédő szervezeteket. Jávor Benedek arról írt Facebookon, hogy „az ennek nyomán indult eljárásról ma kapott tájékoztatás alapján a Bizottság az elindított kötelezettségszegési eljárásban elemezte a törvényt, és azt több ponton is az uniós jogot sértőnek találja”. A levélben ugyanakkor csak azt írták le a Párbeszéd európai parlamenti képviselőjének, hogy júliusban kötelezettségszegési eljárást indítottak, és elismételték az akkori indoklást, csak rövidebben:

a törvény indokolatlanul beavatkozik az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapvető jogokba, különösen az egyesülés szabadságához való jogba.

Akadályozhatja a civil szervezeteket az adománygyűjtésben, korlátozva a képességüket a feladataik ellátására,

emellett indokolatlanul és aránytalanul korlátozza a szabad tőkemozgást, elrettentő hatása lehet a külföldi adományokra,

valamint a törvény a magánélet és a személyes adatok védelméhez való jog tiszteletben tartása tekintetében is aggályokat vet fel.

Ennél érdekesebb, amit a képviselő nem emelt ki. A levél szerint augusztus közepén befutott a kormány válasza, amit elemeznek a bizottságnál. Arról egy szó nincs, hogy a képviselő állításának megfelelően most, jelen időben is uniós joggal ellentétesnek találják-e a szabályozást, vagy például meggyőzte-e őket a kormány válasza (ilyen információt hivatalosan nem is szoktak kiadni a döntés bejelentése előtt). Azt kérték a képviselőtől, hogy „maradjon nyugodt: a Bizottság nyomon fogja követni ezt az ügyet és az uniós alapszerződések őreként meg fogja tenni a megfelelő lépéseket, hogy biztosítsa, Magyarország teljesen megfeleljen az EU-jognak” – írták a szeptember 18-ra dátumozott levélben.

A magyar kormány válasza óta másfél hónap telt el, ami alapján nem kizárt, hogy az Európai Bizottságnál már végeztek a jogi elemzéssel. A testület legközelebb holnap jelenti be, milyen kötelezettségszegési eljárásokat indít vagy léptet tovább, így már aznap kiderülhet, mire jutott. Ha a kormány nem volt meggyőző, akkor az eljárás a következő szakaszba lép, és ha itt se sikerül kimagyarázni a jogszabályt vagy visszakozni, európai bírósági eljárás, végül pénzbüntetés következhet.