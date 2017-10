Uniós médiahatóságot akar Ujhelyi

„Elégtelen, amit az európai intézmények tesznek a médiaszabadság és sokszínűség garantálása érdekében Magyarországon és a terjedő illiberalizmustól fertőzött más tagállamokban” – mondta az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján Ujhelyi István. Az MSZP európai parlamenti képviselője szerint „nem nézhetjük tovább, hogy az Európai Unió karba tett kézzel, csak sajnálkozva figyelje az eseményeket!” Bejelentette, hogy írásbeli kezdeményezéssel fordult az Európai Bizottsághoz, hogy vizsgálják meg egy független európai médiahatóság létrehozásának lehetőségét, amely érdemi eszköztárral tudna fellépni a médiatorzulásokkal, az egyre súlyosabb hírhamisításokkal, valamint a tiltott állami befolyásolással szemben. Ujhelyi István rámutatott, hogy a bizottsági javaslat az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv módosítására már előrelépne ebben, a jelenlegi uniós szabályozási keret azonban nem tartalmaz érdemi szabályokat a médiaügyi szabályozó hatóságok függetlenségére.

Az MSZP politikusa emlékeztetett, hogy korábban több alkalommal is írásbeli kérdéssel fordult az Európai Bizottság illetékeseihez a magyar médiaviszonyokról. Legutóbb Andrus Ansip digitális piacért felelős biztos közölte írásbeli válaszában, hogy a bizottság tisztában van a tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét érintő „kihívásokkal” Magyarországon, ehhez kapcsolódóan pedig számos olyan független projektet finanszíroz, amely vizsgálja és feltárja a kockázatokat, elősegíti a médiapluralizmust a tagállamokban. A sajtótájékoztatón Ujhelyi István emlékeztetett, hogy a sokadik független, európai tanulmány állapította meg az elmúlt időszakban, hogy a magyarországi médiaszabadság- és médiapluralizmus súlyos károkat szenvedett az Orbán-kormány ténykedésének köszönhetően. Legutóbb az Európai Politikai Tanulmányok Központjának kutatása jutott ugyanerre az eredményre, de a Freedom House és az Európai Bizottság által támogatott, független Media Pluralism Monitor is hasonló megállapításokat tett éves jelentésében. Sőt, legutóbb David Kostelancik amerikai ügyvivő is - a diplomáciában szokásos udvariaskodást kerülve - arról beszélt, hogy a kormány kézi vezérléssel irányítja a felvásárolt médiumokat és újságíróit, működésüket pedig állami hirdetésnek álcázott támogatásokkal segíti.

Ujhelyi István emlékeztetett, hogy az európai szabadságharcok, az elnyomó hatalmak elleni küzdelmek egyik fontos követelése volt a sajtó- és szólásszabadság garantálása. „Most, amikor viták zajlanak arról, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc miként fajult oda, hogy a népnek nem volt más eszköze, mint a felkelés és a hangos tiltakozás, amely sajnos véres csatákba torkollott, tudnunk kell, hogy mi vezetett idáig. Akár a Rákosi-, akár a Horthy-rendszert elemezzünk, mindkettőben az egyik legsúlyosabb probléma a sajtó- és szólásszabadság hiánya volt. Nem véletlen és nem túlzottan erős a párhuzam, ha a magyarországi médiahelyzet jelenlegi állapotáról beszélünk” - fogalmazott Ujhelyi István. Az európai parlamenti képviselő szerint példátlan az a „totális médiadiktatúra”, ami kialakult Magyarországon az elmúlt időszakban, erre szerinte az Európai Unió egyetlen tagállamában sincs hasonló példa. Korábban is zajlottak médiaküzdelmek Magyarországon, de arra még nem volt példa, hogy a hatalom mind az adóforintokból fenntartott közmédiára, mind a piaci alapon működő sajtóra egyaránt rátelepedjen. Az EP-képviselő rámutatott, hogy a tizennyolc megyei napilap közül immár mindegyik kormányközeli kezekben és irányítás alatt áll. Ujhelyi István példaként hozta fel a Délmagyarország című napilap „elfoglalását”, amely mögött a fideszes szándékot szerinte jól példázza, hogy a lap új főszerkesztői székébe a Csongrád megyei önkormányzat fideszes elnökének kabinetvezetője került, míg a lapot kiadó cég egyik vezetője az a médiaszereplő lesz, aki korábban Lomniczi Zoltán legfelsőbb bíró „kitakarásába” bukott bele. A politikus hozzátette, hogy Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester jelenleg közel kétszáz sajtótermék tulajdonosa, szintén nyilvánvaló szándékból és nyilvánvaló támogatással.

„Ha nem lenne ma online-médiumok komoly választéka, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy kontrolláltabb és elnyomottabb lenne a magyar sajtó, mint a Horthy-korszak polgárinak mondott világában” - fogalmazott Ujhelyi István.

(S&D magyar európai parlamenti delegációja)