Több pénz lesz az EU ingyenes Interrail programjára

Október végi ülésén megszavazott 12 millió Eurót az Európai Parlament az EU tesztüzemben lévő ingyenes Interrail programjára. A javasolt 15 milliónál ez kevesebb, de így is jóval több, mint amivel a program elindult.

2017-ben hétezer fiatal vehetett részt először a programban, most akár 40-50 ezer ember is részese lehet majd

– mondta Újhelyi István, az ügyet az elsők között felkaroló európai parlamenti képviselő.

Az Európai Bizottság részéről korábban azt mondták, hogy ha sikeres lesz a program a tesztidőszakban, akkor a következő, 2020-as költségvetési ciklusban lehet rá komolyabb forrásokat biztosítani. A fiatal európaiak ingyenes vonatoztatásának ötlete két német aktivista, Vincent-Immanuel Herr és Martin Speer fejéből pattant ki, az ő ötletük volt még 2015-ben, hogy ezzel lehet majd közelebb hozni egymáshoz Európa népeit.

Sokáig és kitartóan kellett lobbizniuk ahhoz, hogy az ötletből valóság legyen, még ha csak egyelőre tesztüzemben is. A jó szándék ellenére a felvetéssel több gondja is volt az Európai Bizottságnak, például az, hogy nem minden EU-s tagállam részese az Interrail rendszernek, ill. nem minden tagállamba vezet vasút. Aztán felmerültek versenyjogi aggályok is, hogy miért csak a vasúti közlekedést támogassa az EU.

Az eredeti javaslatot végül erősen átalakítva valósította meg az Európai Bizottság, miután több képviselőcsoport is beállt a javaslat mögé. Jean-Claude Juncker 2016-os évértékelője után már Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője is megemlítette. A Move2Learn, Learn2Move nevű program az Európai Parlament tavalyi előterjesztésén alapul, amellyel 18 éves korában minden uniós állampolgár kapna egy bizonyos időszak alatt korlátlan utazásra jogosító Interrail vasúti bérletet.

Ehelyett jóval szerényebb költségvetésből végül csak kevesebben férhetnek hozzá a lehetőséghez a világ legnagyobb oktatói hálózatának számító eTwinning programon keresztül. Ez Európa-szerte lehetővé teszi a tanároknak és a diákoknak, hogy egy online platformon közösen fejlesszenek ki projekteket. A kezdeményezés az eTwinningben részt vevő osztályokban tanuló, 16 évesnél idősebb diákoknak áll nyitva. Az ingyenes utazást biztosító jegyeket országonként a legkiválóbb projekteknek ítélik oda. Az eredeti ötlethez képest az is változott, hogy nem csak vonatot, hanem más közlekedési eszközt is igénybe vehettek.

A programot az Eurológus egy éven keresztül kísérte figyelemmel, amiről szeptemberben rövidfilmet készítettünk: