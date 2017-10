Ingyen nézhetőek a LUX-díj döntős filmjei

November 8. és 10. között ismét az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatják be az Európai Parlament filmművészeti díjára, a LUX-filmdíjra jelölt döntős alkotásokat. Az idei filmkínálat különlegessége, hogy egy Oscar-nevezett alkotás mellett a legnevesebb hazai fesztiválok, a Titanic Nemzetközi Filmfesztivál és a Jameson Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál fődíjasai is szerepelnek a válogatásban.

A LUX-filmdíj az Európai Parlament filmművészeti díja, amelyet minden évben fontos társadalmi problémákat érintő és érzékeny témákra reflektáló filmeknek ítélnek oda. Az elismerésre jelölt döntős alkotásokat, amelyeket nemzetközi szakmai zsűri választott ki, az Európa-szerte megrendezett LUX-filmnapokon mind a 28 tagállamban bemutatják. Magyarországon 2017. november 8-10. között az Uránia Nemzeti Filmszínházban vetítik a három döntős filmet, magyar felirattal. A győztes alkotást november 14-én hirdetik ki az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban.

A vetítésekre a belépés díjtalan, jegyeket az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának Facebook-oldalán lehet nyerni egy rövid kvízjáték kitöltésével.

Az idei LUX-filmnapok nyitófilmje november 8-án Valeska Grisebach német-bolgár-osztrák koprodukcióban készült Western című alkotása, amely egy szokatlan vendégmunkás-történetet ábrázol. Érdekessége, hogy kelet és nyugat találkozását, átjárhatóságának kérdését nem a nyugatra vándoroló kelet-európai, hanem fordítva, Bulgáriában dolgozó német munkások történetén keresztül dolgozza fel, ráadásul a western műfaj stíluseszközeinek megidézésével. A film a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon fődíjat nyert, korábban pedig Cannes-ban versenyzett az Un Certain Regard szekcióban.

November 9-én Amanda Kernell filmjét, a Számi vért (Sameblod) vetítik az Urániában. A svéd-norvég-dán koprodukcióban készült dráma harmincas években játszódó cselekménye a kisebbségi lét – diszkrimináció, asszimiláció, a lehetséges önérvényesítés – kérdéseit járja körül. A történet főszereplője egy 14 éves számi (lappföldi) származású rénszarvas-pásztorlány, aki az egyre erősödő idegengyűlölet és az iskolában zajló rasszkutatási vizsgálatok miatt egyre inkább elvágyódik életéből, azonban ahhoz, hogy megvalósíthassa álmait, más identitást kell keresnie, és minden kapcsolatot meg kell szakítania családjával és kultúrájával. A Számi vér áprilisban a Titanic Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, a Hullámtörők-díjat nyerte el, emellett 14 további nemzetközi fesztiváldíjjal ismerték el.

November 10-én a 120 dobbanás percenként (120 battements par minute) vetítésével zárul az idei LUX-filmnapok vetítéssorozata. A francia Robin Campillo filmdrámája a kilencvenes évek Párizsába kalauzolja a nézőt, ahol dokumentarista formanyelvi megoldások és az archív anyagok segítségével a korabeli AIDS-aktivizmus történetébe enged bepillantást. A 70. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatott film négy díjat nyert a világ legrangosabb filmfesztiválján, köztük a Zsűri Nagydíját és a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját is, emellett ez a film Franciaország hivatalos nevezettje a Legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára.

A LUX-filmnapokhoz idén is kapcsolódik beszélgetés, amelynek középpontjában ezúttal női nézőpontok állnak. A filmművészetben az európai értékeket, többek között az esélyegyenlőséget, a kulturális sokszínűséget népszerűsítő LUX filmdíj idei döntős filmjei közé két női alkotó, az elsőfilmes svéd Amanda Kernell és a harmadik filmjét jegyző Valeska Grisebach munkája is bejutott. Az idei hangsúlyos női jelenlét alkalmából a november 8-i, szerdai nyitó vetítés – a klasszikusan férfizsánerként jegyzett western műfaját újraíró Western – előtt kávéházi beszélgetés várja az érdeklődőket, amelynek témája a női alkotók perspektívái a kortárs filmgyártásban. A beszélgetésen részt vesz Enyedi Ildikó filmrendező (Az én 20. századom, Simon mágus, Testről és lélekről), Goda Krisztina filmrendező (Csak szex és más semmi; Szabadság, Szerelem; Veszettek), valamint Mécs Mónika producer (Csak a szél; Testről és lélekről; Brazilok). A beszélgetés regisztráció nélkül látogatható.



A közönség idén is szavazhat kedvenc filmjére a www.luxprize.eu honlapon egészen 2018. január 31-ig. Minden szavazó részt vesz egy sorsoláson, amelynek nyertese 2018 júliusában részt vehet a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol kihirdetik a közönségszavazás nyertesét, és a LUX-filmdíj következő évi kiírásának tíz jelölt filmjét is bemutatják.

(Európai Parlament)