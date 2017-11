Elindult az Euroscola-játék 2017-es őszi fordulója. Játszani és nyerni 2017. november 6. és 17. között lehet a vetélkedő oldalán.

Az Euroscola-programban az Európai Parlament támogatásával évente körülbelül 300 magyar középiskolás diák látogathat el az EP-be, hogy a testület munkájával megismerkedjen és egy napra az EP-képviselők bőrébe bújhasson, miközben nyelvtudását is gyakorolja. A programbn a résztvevők bevezető előadást hallhatnak az európai integráció főbb állomásairól, utána a diákok maguk is munkacsoportokat alakítanak, más tagországbeli diákokkal, és parlamenti vitákban tárgyalják meg az uniós kérdéseket. A vita lezárása után természetesen döntést is hoznak, hiszen így teljes a folyamat modellezése.

A programban a megadott időszakban az online játékban nyertes iskolák vehetnek majd részt. Egy iskolából 24 diák (16-18 éves) és két kísérőtanár utazhat, évente legfeljebb egyszer. A részvételhez angol, francia vagy német nyelvtudás szükséges, hogy a 28 országból érkező diákok közös nyelvet használva tudjanak együtt vitázni és felszólalni.

Az Európai Parlament a kiutazáshoz támogatást nyújt. A programban 16-18 éves középiskolás diákok vehetnek részt.

(Európai Parlament)