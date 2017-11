Guy Verhofstadt liberális frakcióvezető javaslatára magához fogja rendelni Magyarország állandó képviseletének vezetőjét az Európai Parlament elnöke. Antonio Tajani arra fogja kérni a magyar kormányt, hogy állítsa le a „Soros-terv” elleni nemzeti konzultációt.

A hírt Guy Verhofstadt Twitteren osztotta meg.

On my request, the President of the @Europarl_EN will summon the Hungarian Ambassador to the EU in order to stop the so called National Consultation against Soros. https://t.co/LHPczbiEwj