A Fidesz nem lelkesedik a túlzott klímakímélésért

„A klímacélok eléréséhez a jelenlegi erőfeszítések nem elegendők, ugyanakkor ha törést okozunk az európai autóipar versenyképességében és gazdasági teljesítményében, megeshet, hogy a veszteségek elvonják az eszközöket a károsanyag-kibocsátás hatékony csökkentésétől” - hangsúlyozta az Európai Parlament ma délutáni plenáris vitáján Deli Andor európai parlamenti képviselő.

Az Európai Bizottság ma mutatta be második, a tiszta mobilitásról szóló közlekedési csomagját. A vitában Deli Andor üdvözölte az egyes javaslatokat, amelyek előremutató célokat fogalmaznak meg. Egyetértett abban, hogy csökkenteni kell a károsanyag-kibocsátást a közlekedésben. „Nagyon fontos, hogy a kitűzött célok ambiciózusak legyenek, ugyanakkor meg kell maradnunk a realitások talaján. Nem érdemes olyan célkitűzéseket megfogalmazni, amelyekről már most tudjuk, hogy a be nem teljesült uniós tervek körét gyarapítják, hiszen mindeközben nagy zűrzavart okozunk az autóiparban. Sok megkezdett és mindeddig támogatott fejlesztés hiábavalóvá válhat, ami több ezer európai munkahelyet veszélyeztethet”.

A Fidesz-KDNP listájáról bejutott vajdasági magyar politikus kiemelte annak jelentőségét, hogy a kitűzött célok az Európai Unió minden tagállamában megvalósíthatók legyenek. „Hatalmas a különbség a közlekedés környezetre gyakorolt hatásaiban az Unió egyes régiói között a járműparkok kora, valamint az infrastruktúra eltérő fejlettségi szintje miatt, ezért elengedhetetlen a jelenlegi helyzet feltérképezése és az egyes régiók fölzárkóztatása”.

(EPP magyar delegációja)