Szanyi egyben kezelné a lengyel és magyar EU-eljárást

Az Európai Parlament tegnapi ülésén nem először volt napirenden a jogállamiság lengyelországi helyzetének bírálata, de újdonság, hogy az élénk vita után elfogadott határozatot – a lengyel kormánypártot is magában foglaló EU-ellenes jobboldal kivételével – a parlamenti frakciók közösen jegyezték – értékelte a döntést Szanyi Tibor közleménye.



Szanyi Tibor MSZP-s európai képviselő a kérdés szoros összefüggését hengsúlyozta a jogállamiság súlyos magyarországi helyzetével: „Immár sokadszor foglalkozunk az EP-ben érdemi eredmény nélkül az európai értékek bomlasztásával és a jogállamiság szisztematikus lebontásával Lengyelországban – valamint, nem mellesleg, Magyarországon. Végre azonban az EU politikai csúcsain is megérni látszik a felismerés, hogy ideje véget vetni közös politikai frusztrációnknak és végig kell vinni a legszigorúbb politikai-jogi eljárást a jogsértő tagállamokkal szemben, az Unió demokratikus egységének helyreállítása érdekében.”

A határozattal kilátásba helyezték az EU legerősebb jogi fegyverének, a 7. cikknek a beindítását Lengyelországgal szemben. Az Európai Parlament májusban Magyarországról is hasonló döntést hozott.



Szanyi Tibor a vita kapcsán – mintegy utólagos tanulságként - felhívta képviselőtársai figyelmét arra, hogy korábban az uniós intézményeknek ugyanilyen határozottsággal kellett volna eljárni az európai normák és a demokratikus jogállam rombolását a lengyel kormányéhoz hasonló, vagy még gátlástalanabb módszerekkel, de már jóval korábban elkezdő Orbán-rezsimmel szemben. „Ennek elmaradása a soraiban a szélsőséges, EU-ellenes Fideszt még mindig megtűrő, Orbánt rendre elvtelenül mentegető Európai Néppárt felelőssége. Különben talán a lengyel szélsőjobb sem kapott volna vérszemet, ezért most az EU-ban legalább azt el kell érnünk, hogy Orbán és Kaczinsky következmények nélküli politikai ámokfutása ne lebeghessen csábító példaként a jövő potenciális európai despotái előtt” – fejtette ki a magyar szocialista képviselő. Egyúttal emlékeztetett rá, hogy a lengyel és a magyar jogállamiság ügyét az is összekapcsolja, hogy a két kormány cinikusan előre jelezte: a hosszadalmas uniós egyeztetés végén, az Európai Tanácsban kölcsönös vétójukkal úgyis megmentenék egymást az esetleges közösségi szankcióktól. „Több képviselőtársammal együtt azt javaslom az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy ne tegyék meg nekik ezt a szívességet és az uniós intézmények a két eljárást eleve egyesítve folytassák le” – tette hozzá Szanyi Tibor.

A 7. cikkben egyébként ilyen lehetőségről nincs szó.

(S&D magyar delegációja)