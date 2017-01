Theresa May beolvas Trumpnak, ha kell

Theresa May brit miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy „nagyon jó” kereskedelmi megállapodásra számít az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése után. Megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, hogy a jövő hét végén Washingtonban találkozik Donald Trumppal, írta az MTI.

Az USA–UK kapcsolat sokkal nagyobb, mint két ember

A BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában megkérdezték kormányfőt, hogy miként vélekedik azokról a kijelentésekről, amelyeket Donald Trump amerikai elnök korábban a nőkről tett. Theresa May közölte: „félelem nélkül” meg fogja mondani az amerikai elnöknek, ha valamit elfogadhatatlannak talál. Erre éppen a két ország különleges kapcsolatrendszere ad lehetőséget, emlékeztetett.

Múlt héten is szembesítették már a brit kormányfőt Donald Trump hírhedt kijelentésével a Sky News-on. A szeme sem rebbent, amikor felolvasták neki a nőket lealacsonyító „you can grab them by the pussy” idézetet, és azt mondta: „Nézze, szerintem ez elfogadhatatlan, ezt maga Donald Trump is beismerte, és bocsánatot kért. A Nagy-Britannia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat sokkal fontosabb, mint a kapcsolat két ember, az elnök és a miniszterelnök között.”

Trump beiktatási beszédéről, amelynek visszatérő eleme volt az „America first” – Amerika mindenekelőtt – jelszó, a brit kormányfő azt mondta: a világ bármely kormánya, így a brit kormány is arra törekszik, hogy politikájában saját országának érdekeit helyezze előtérbe.

Rossz szerződést nem ír alá az EU-val

Az EU-val folytatandó kilépési tárgyalásokról szólva Theresa May azt mondta: mindenképpen arra számít, hogy London nagyon jó kereskedelmi egyezségre jut majd az unióval, mindenekelőtt azért, mert ez lenne a jó megoldás az Európai Unió számára is. Hozzátette: olyan megállapodásra törekszik, amely a lehetséges legnagyobb mértékű hozzáférést biztosítja a brit áru- és szolgáltatásexportőr cégeknek az unió egységes belső piacához, és lehetővé teszi azt is, hogy a brit vállalatok közvetlenül tevékenykedhessenek ezen a piacon.

May a hét elején, a brit kormány brexit-tárgyalási célkitűzéseit ismertető beszédében kizárta annak lehetőségét, hogy Nagy-Britannia az EU egységes belső piacának tagja maradjon uniós tagságának megszűnése után. Ehhez ugyanis Nagy-Britanniának olyan feltételeket kellene teljesítenie, mintha nem is lépett volna ki az EU-ból. Ennek ellenére London átfogó szabadkereskedelmi megállapodást kíván elérni az EU-val a kilépési tárgyalásokon.

Rossz megállapodást nem fog aláírni az EU-val, szögezte le vasárnap. A szabadkereskedelmi megállapodás lehetséges alternatíváira vonatkozó kérdésre részletek nélkül csak annyit mondott, hogy a brit kormány valóban tanulmányoz alternatív lehetőségeket, azzal a céllal, hogy a brit gazdaság megőrizhesse versenyképességét.

Theresa May a hét elején mondott beszédében is kitért arra a lehetőségre, hogy esetleg nem születik kereskedelmi megállapodás az EU-val. Ebben az esetben szavai szerint a brit kormánynak jogában áll majd versenyképes adókulcsokat megállapítani, és olyan egyéb szakpolitikai intézkedéseket hozni, amelyekkel Nagy-Britanniába lehet csábítani a világ legnagyobb befektetési társaságait. A vasárnapi BBC-műsorban May nem válaszolt érdemben arra a felvetésre, hogy egyes értelmezések szerint a brit kormány ezzel adóparadicsommá alakítaná át Nagy-Britanniát.

