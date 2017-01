A brit parlament beleegyezése is kell a brexithez

A brit legfelső bíróság úgy döntött, a parlament beleegyezése is kell az uniós kilépési kérelem beadásához. A testület 8-3 arányban így lényegében egyetértett a korábbi, alsóbb fokú ítélettel.

A kormány a kilépési tárgyalások megkezdéséről nem akarta kikérni a parlament véleményét, de a végső alkut megszavaztatná. Ha viszont nem kap többséget, a britek akkor is kilépnek az EU-ból, figyelmeztetett David Davis kilépésért felelős államtitkár.

A brit parlamentben szinte biztos a brexit-többség

A népszavazás hivatalosan nem kötelező érvényű volt. Elvileg a maradáspártiak akár többségben is lehetnének az alsóházban, mert még a konzervatívok közül is sokan az uniós tagság mellett kampányoltak, de politikai öngyilkossági kísérlet lehet szembe menni a népakarattal (még ha azóta korántsem olyan biztos, hogy egy népszvazáson a brexit nyerne). Decemberben egy elvi parlamenti szavazáson többséget kapott a brexit. Jeremy Corbyn, a Munkáspárt elnöke már az előző ítélet után arról beszélt, tiszteletben tartják a döntést.

A szavazással viszont megpróbálhatnak feltételeket szabni Theresa Maynek. A miniszterelnök az EU-val együtt az egységes piacból is kilépne, különben szerinte olyan lenne, mitha részben tagok maradnának (ezt a modellt követi például Norvégia). Helyette szabadkereskedelmi szerződést akar, de ha ez nem jön össze két év alatt, akkor inkább hagyja az egészet, mert „ha nincs alku, annál még a rossz alku is jobb”. Onnantól csak a Világkereskedelmi Szervezet szabályai szerint kereskednének, a kapcsolatuk pedig elvileg olyan szinten lenne, mint az EU és az Egyesült Államok vagy Mongólia között.

Mozgolódik egy csoport a „kemény brexit” ellen, amely néhány konzervatívból, a zöldpártiak képviselőjéből, több liberális demokratából és munkáspártiból áll. Ők valószínűleg még az EU-barát Skót Nemzeti Párttal együtt is édeskevesen lennének. Jeremy Corbyn egy olyan módosítóval próbálkozhat be, amellyel visszaküldenék a végső alkut Brüsszelbe, ha azt leszavazza a parlament. (Ez jogilag finoman szólva is necces, mert a tárgyalásoknak a megkezdésük után két évvel automatikusan vége, hacsak a brit és a többi tagállami kormány egyhangúlag nem hosszabbít.)

A felsőházzal lehetnek gondok

A szavazás viszont így is bekavarhat a miniszterelnöknek. Egyrészt a felsőházban - ahol sok a pártokon kívüli tag - nem tiszták az erőviszonyok. Egy konzervatív képviselő például novemberben arról beszélt, hogy itt maradáspárti többség alakulhat ki (ő is a brexit ellen szavazna). Az viszont elég kemény lenne, ha a nem közvetlenül választott testület szívózna. Ha leszavaznák a brexitet, az sem jelentene vétót, csak halasztást, de arra bőven elég lenne, hogy március végéig ne indulhassanak be a tárgyalások.

Skócia nem kavarhat be

A másik fontos kérdés az volt, mi a helyzet a brit országrészekkel, amelyeknek saját kormányzata van. Menet közben az észak-írek és a skótok is beszálltak az ügybe. Előbbiek szerint sértheti az ottani évtizedes polgárborút lezáró megállapodást, ha nem kérdezik ki a véleményüket. Uóbbi egy régebbi, brit és skót parlament közötti megállapodással érvelt, bár erről még a skót országgyűlés honlapja is elismeri, hogy csak elvi alku.

Észak-Írországban a maradáspárti szavazók voltak többségben, ahogy Skóciában is. Az ott kormányzó Skót Nemzeti Párt ellenzi a „kemény brexitet”, és még egy újabb függetlenségi népszavazást is belengetett (igaz, ehhez a brit kormány beleegyezése is kellene). A skót parlamentben épphogy nincs abszolút többségük, de a zöldekkel és/vagy a munkáspártiakkal már meglehet.

A bíróság a skót és az észak-ír kifogásokat is egyhangúlag lesöpörte.

