Ezer európai terrorelhárítót képeztek ki Budapesten

Tudják, hogy melyik az egyetlen európai uniós ügynökség, amelyik Budapesten van? Amelyiknek még a vezetője is magyar? A helyes megfejtés: az európai rendőrakadémia! A hivatalos neve az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL), de ez olyan hosszú, hogy senki nem hívja így.

Az internettel kilencszerezték a képzéseiket

Ha a rendőrakadémiáról valakinek a '80-as évek indokolatlanul sok folytatást kapott filmje ugrik be, megnyugtatjuk. Nem az utcáról rántanak be hangutánzókat, fegyvermániásokat és üvöltöző rockereket. Épp ellenkezőleg: Bánfi Ferenc ügyvezető igazgató egyenesen „a bűnüldözés Oxfordjának” nevezte az intézményt szerdán, amikor beszámolt a CEPOL tavalyi munkájáról.

Ez nem is tűnik olyan nagy túlzásnak, ha azt nézzük, hogy a CEPOL egy konzorcium részeként valódi, egyetemi szintű mesterképzést is működtet. Ráadásul az intézmény elég felkapottnak tűnik. Negyvenöt országból: az EU-n, sőt, a kontinensen kívülről, például Törökországból, Tunéziából vagy Libanonból is részt vettek a tréningjein.

Tavaly óta egy új jogi felhatalmazással már vámosokat és határőröket is fogadhatnak. A tréningek száma az intézmény 2009-es indulása óta kilencszeresére nőtt, miközben a költségvetése szinte végig nagyjából ugyanakkora maradt. A képzések típus szerinti bontása alapján látszik, hogyan érték ezt el: kilőtt az internetes kurzusok száma a hagyományosabb bentlakásos alkalmak és a csereprogramok mellett.

„Helyén kell kezelni a vitákat” a migrációról

Az utóbbi időben többet foglalkoztak a migrációval és a terrorelhárítással. Migrációs témában nagyjából 400, terrorelhárításról közel ezer embert tréningeztek. Bánfi Ferenc hangsúlyozta, hogy a migrációnak csak az „illegális” fajtájával foglalkoznak, de a kezelésénél alapvetőnek kell lennie az emberi jogok tiszteletének.

„Helyén kell kezelni a vitákat”, mert mindkét oldal „kiragadott elemekkel dolgozik”. A magyar kerítésről megjegyezte, hogy hasonlóak máshol is vannak (ebben van valami), de

a terrorveszély érzetét – a probléma lebecsülése nélkül – túlzónak tartja.

A résztvevők száma alapján például a kiberbűnözés elleni harc hangsúlyosabbnak tűnik, több mint 2200 embert képeztek erre. Bánfi Ferenc szerint „rakétagyorsasággal” nő a terület fontossága, és ma már az egyszerű rendőröket is képezni kell erre.

Nem vagyunk rosszabbul felkészülve, mint a nyugatiak

Borzasztó nehéz ennyire különböző jogrendszerekből és kultúrákból érkezőket közösen képezni , ismerte el Bánfi Ferenc. Kölcsönös megértésre van szükség a bizalomhoz, de ha nem ismerjük a másikat, nem is tiszteljük. Például tudni kell, hogy egy muszlimmal nem lehet keresztbe tett lábbal tárgyalni.

Szerinte a keleti uniós tagállamokból jövők sincsenek kevésbé felkészülve erre, mint az olyan országokból érkezők, ahol nagyobb muszlim kisebbség él. Bár az emberek a látható képességek alapján mondanak véleményt, a magyar szakszolgálatoknak is vannak specialistái, kiterjesztett kapcsolatrendszere.

Brit lepattanóból szereztük

Bánfi Ferenc 2010 óta vezeti az európai rendőrakadémiát, de csak 2014-ben költöztek Budapestre. Uniós forrásból úgy tudjuk, nem véletlenül épp itt találtak otthonra: az ügyvezető igazgató jó kapcsolatban van Pintér Sándor belügyminiszterrel, és Magyarország szemfülesen csapott le a lehetőségre.

Bánfi Ferenc elismerte a „kiváló” kapcsolatot, de az ügyvezető igazgató „csak szeretné, ha annyi hatalma lenne”, hogy saját személyének legyen köszönhető a Magyarországra költözés. Hét tagállam jelentkezett az intézményért, de egyhangúlag Magyarországot választották. Az Európai Parlamentben ugyan „megoszlottak a vélemények”, de végül közel kétharmad támogatta.

Az akadémiát azért kellett elköltöztetni a korábbi székhelyéről, mert a britek lemondtak róla. Felmerült, hogy költözés helyett takarékosságból olvasszák be az uniós rendőri ügynökségbe, a hágai Europolba. Főleg az Európai Parlamentben kardoskodtak emellett.

Bánfi Ferenc szerint mostanra „nyugvópontra jutott” a helyzet. Nem érzékel olyan hangulatot, hogy elvigyék vagy összevonják őket, és ez nem is reális. Megjegyezte, hogy amíg nekik van székhelyegyezményük, akad olyan nagy uniós ügynökség, amely több mint tíz év alatt nem érte el ugyanezt.

A magyar kormány a többi uniós ügynökségre is bejelentkezett, amelyeket a brexit miatt át kell majd helyezni az Egyesült Királyságból. Nem vagyunk egyedül a versenyben, erről bővebben itt írtunk.

