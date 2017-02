A paksi bővítés utolsó akadályát bontaná Lázár Brüsszelben

Várhatóan a paksi bővítést akadályozó utolsó uniós eljárás lezárása lesz a legfontosabb téma a Miniszterelnökség vezetőjének február 21-i látogatásán. Az Európai Bizottság már csak azt vizsgálja, van-e állami támogatás a beruházás mögött.

Húzódik az utolsó paksi döntés

Lázár János novemberben arról beszélt, hogy hamarosan lezárhatják az eljárást, és a Politico egy november 23-i dátumot is megszellőztetett. Mi is hallottunk olyan pletykát, hogy a döntés gyakorlatilag megvan: megállapítják ugyan, hogy a beruházás mögött van állami támogatás, de az bizonyos feltételekkel nem ellentétes az uniós szabályokkal.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Hivatalosan viszont azóta se lépett az Európai Bizottság. Lázár János a múlt heti kormányinfón nekiment a testületnek a döntés elhúzódása miatt. Lassan felvetődik, hogy miért diszkriminálják Magyarországot – jegyezte meg. Arra utalt, hogy a késedelem mögött nem nyugat-európai gazdasági érdekek, hanem a „jog és a bürokrácia dzsungele” állhat.

Perveszély miatt óvatoskodhat a Bizottság

Margarethe Vestager versenyjogi biztos a Bruxinfo szerint decemberben arról beszélt, hogy „még mindig van néhány olyan kérdés, aminek nem jártunk teljesen utána”. A Bizottság majdani döntését élénk figyelem övezi olyan tagállamokban, ahol az atomenergia felhasználása politikailag ellentmondásos témának számít, célzott Ausztriára és Németországra, és a paksi projekt az uniós energiapiacot is érinti. A brüsszeli híroldal felidézte, hogy az osztrákok az Európai Bíróságon indítottak pert, miután a Bizottság engedélyezte a brit Hinkley Point atomerőmű állami támogatását, mert szerintük ez torzítja az uniós versenypiacot, és Paks II. is így járhat.

Az uniós költségvetésről is egyeztet Lázár

Lázár János a paksi bővítés mellett azzal indokolta a brüsszeli útját, hogy több vita is van a Magyarországra szánt források sorsáról. Az Európai Bizottság többek között a szállítói előlegeket vitatja, mert úgy véli, hogy a magyar állam túl nagy arányban fizet így ki pénzt garancia nélkül. A kormány viszont szeretné mielőbb kipörgetni a támogatásokat és arra hivatkozik, hogy a magas előlegekkel a cégek nem kerülnek pénzszűkébe a fejlesztések megvalósításánál.

A Miniszterelnökség vezetője Günther Oettingerrel is találkozik. A korábbi energiaügyi biztos tavaly egy furcsa magyarországi útja miatt keveredett botrányba, és felmerült, hogy a paksi bővítés ügyében is szerepet játszhat. A biztos hivatala arról tájékoztatott minket, hogy az új szakterületéről, az uniós költségvetésről és a következő többéves EU-büdzsé irányairól fognak egyeztetni. Günther Oettinger hamarosan benyújtja a javaslatot a 2020 utáni pénzügyi keretre, és arról indított egyeztetéssorozatot, hogy mire költsenek többet. A Miniszterelnökségen korábban azzal is számoltak, hogy a következő költségvetésben már nem lesznek vissza nem térítendő támogatások, bár ez elég durva változtatás lenne.

Lázár János szokás szerint egy kávéra is leül Navracsics Tibor magyar biztossal.

