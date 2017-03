Lengyelek gyalázzák Orbánt az interneten

Orbán Viktort fölkapta a lengyel Twitter csütörtök este, amikor kiderült, hogy a magyar miniszterelnök nem megy szembe mindenki más akaratával, és ő is megszavazza a lengyel ellenzéki Donald Tuskot, hogy ő maradjon az EUrópai Tanács elnöke még két és fél évig.

Lengyelországban úgy tűnik, reménykedtek benne, hogy a híres szövetséges, Orbán Viktor felveszi a kesztyűt, és az utolsó pillanatban bedobott lengyel kormánypárti jelölt, Jacek Saryusz-Wolski mellé áll. A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) pártnak nagyon szúrta a szemét, hogy a legnagyobb politikai ellenfelük, Donald Tusk vezeti az Európai Unió politikai irányító testületét, és szerették volna megfúrni a jelöltségét.

Orbán azonban már a csúcstalálkozó elején kijelentette, hogy a Fidesz és a KDNP európai pártcsaládjának, az Európai Néppártnak a jelöltjét fogja támogatni. Mivel a lengyel miniszterelnök kivételével mindenki más is így tett, megspórolta magának, hogy újból renegátnak kiáltsák ki. 2014-ben Orbán Viktor a szintén néppárti Jean-Claude Juncker ellen szavazott, amikor az volt a kérdés, hogy Juncker legyen-e az EU kormányának, az Európai Bizottságnak az elnöke.

Nem menekül viszont a lengyel twitterezők haragjától:

Van itt szó hátbaszúrásról,

meg arról, hogy a lengyel-magyar barátságról szóló hangzatos kijelentések csak szavak.

@EdytaMF To przynajmniej wiemy że deklaracje przyjaźni Polska-Węgry są o doopę rozbić. @Viktor_Orban Shame on you!')