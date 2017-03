Március 29-én indul a brit kilépés

A hónap végén nyújtja be a brit miniszterelnök a kilépési kérvényt az Európai Tanácsnak.

Az Egyesült Királyság már jelezte az Európai Unió politikai irányító testületének, hogy március 29-én postázza a levelet, amiben az ország kilépését fogja kérni az EU-ból, erősítette meg a hírt a Reutersnek a brit kormányfő szóvivője hétfőn.

„Tavaly májusban az Egyesült Királyság népe történelmi döntést hozott arról, hogy elhagyják az EU-t. Jövő szerdán a kormány eleget tesz ennek a döntésnek és hivatalosan is elindítja az 50. cikk szerinti eljárást” – mondta David Davis, a kilépést felügyelő brit miniszter.

Az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke írja le a folyamatot, amit minden kilépni szándékozó országnak követnie kell.

A brit parlament egy hete hagyta jóvá a döntést a vártnál hosszabb vita után.

A beadástól számítva két év áll rendelkezésre Nagy-Britanniának és az Európai Bizottságnak, hogy megtárgyalják a kilépés minden apró részletét.

Ha nem születik megegyezés, „kemény brexit” jöhet, ami azt jelenti, hogy egyik napról a másikra egyszerűen érvényét vesztik az európai uniós jogszabályok Nagy-Britanniában. Ez ellen tiltakozik minden erejével a skót kormány, akik egy olyan megoldást szeretnének látni, ami bent tartja Skóciát az európai közös piacban. Theresa May brit miniszterelnök már januárban bejelentette, hogy az Egyesült Királyság ki fog lépni a közös piacból.

Mi történik ezután?

Az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk korábban azt mondta: alaposan felkészülnek a tárgyalásokra Nagy-Britanniával. 48 órával azután, hogy a britek megteszik a bejelentést, az EU elküldi a válaszát. Ez a válasz egy politikai nyilatkozat lesz, ami lefekteti az alapelveket az EU 27 megmaradó tagjának.

Az egyik ilyen alapelv az lehet, hogy a közös piachoz csak akkor férhet hozzá Nagy-Britannia, hogyha továbbra is szabadon mozoghatnak az emberek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások az EU és az Egyesült Királyság között. Ezt tavaly júniusban és decemberben is leszögezte az Európai Tanács.

Az EU nyilatkozatát az államfőknek és a kormányfőknek kell jóváhagyniuk egy csúcstalálkozón, amire valószínűleg április végén vagy május elején kerül majd sor.

Egy nappal ezután az EU „kormánya”, az Európai Bizottság előadja majd, hogy hogyan szeretné lefolytatni a tárgyalásokat az EU 27 tagállama nevében. Ekkor fog kiderülni, hogy mi a Bizottság álláspontja olyan égető kérdésekben, mint hogy mi lesz a Nagy-Britanniában élő uniós állampolgárok jogállása, és mennyit kell majd az Egyesült Királyságnak fizetnie, amikor elhagyja az uniót.

A Bizottság tervei nem lesznek azonnal élesek, azt először meg kell, hogy vitassák a kormányok is. Magyarországot az uniós ügyekért felelős államtitkár képviseli majd ebben a tárgyalásban. Akár a május 16-i rendes ülésen is sor kerülhet erre a találkozóra, de rendkívüli találkozót is összehívhatnak ebből az alkalomból.

Amikor megvannak a hivatalos álláspontok, az EU brexit-ügyi képviselője, a francia Michel Barnier leülhet a britekkel egyeztetni. Barnier korábban azt mondta, hogy legkésőbb 2018 októberére szeretne tető alá hozni egy megegyezést, legalábbis papíron, hogy aztán az Európai Parlamentnek és az uniós országok vezetőinek maradjon elég ideje, hogy jóváhagyják azt, még a mostani törvényhozási ciklusban.

Ez azt jelenti, hogy a brit kormánynak és az Európai Bizottságnak nagyjából egy éve van rá, hogy kikalapálják egymásból az alkut.

Szóljon hozzá az EUrologus Facebook-oldalán !