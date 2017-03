Soron kívül összeülnek az unió vezetői a brexit miatt

Rendkívüli csúcstalálkozót tartanak április 29-én az Európai Unióban maradó tagállamok vezetői, hogy a brit kiválási tárgyalások előkészítéséről egyeztessenek – jelentette be kedden Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a Twitter-fiókján.

Azért lesz rá szükség, hogy soron kívül összeüljön az Európai Tanács, mert hétfőn a brit kormány elárulta, hogy március 29-én hivatalosan is elindítják Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból. Az Európai Tanács az EU vezető politikai testülete, az EU részéről ez hagyja majd jóvá azokat az alapelveket, amelyekhez az uniónak tartania kell magát a tárgyalások során a britekkel. Az egyik ilyen alapelv az lehet, hogy a közös piachoz csak akkor férhet hozzá Nagy-Britannia, hogyha továbbra is szabadon mozoghatnak az emberek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások az EU és az Egyesült Királyság között.

Donald Tusk korábban azt mondta: alaposan felkészülnek a tárgyalásokra Nagy-Britanniával. Az EU-s alapszerződés szerint március 29-től kezdve két év áll rendelkezésre, hogy megegyezzenek a kilépés feltételeiről, de ha még a 2019 tavaszán végződő uniós törvényhozási ciklusban hivatalosan is le akarják zárni a folyamatot, ennél korábban, legkésőbb 2018 őszén tető alá kell hozni a megállapodást.

Sok más ok mellett azért is fontos a sietség, mert ha nem tudnak 2019 tavaszáig dűlőre jutni, akkor a mostani törvények értelmében abban az évben európai parlamenti választást kellene tartani Nagy-Britanniában is. Ezt a felesleges pénzkidobást pedig mindenki szeretné elkerülni.

