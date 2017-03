Nem mi találtuk ki a keleti nyitást

Az Európai Unió és Japán év végéig letárgyalja a szabadkereskedelmi és partnerségi egyezményüket, nyilatkozta március 21-én Brüsszelben az Európai Bizottság elnöke. Jean-Claude Juncker szerint az egyeztetések „döntő és remélhetőleg végső szakaszban vannak”.

„Hiszünk benne, hogy ez a megállapodás szükséges, mert hiszünk a szabad, méltányos és szabályokra alapuló kereskedelemben” – jelentette ki, miután találkozott Abe Sindzó japán miniszterelnökkel.

Donald Tusk, a tagországok állam- és kormányfőiből álló Európai Tanács elnöke azt hangsúlyozta, hogy az EU-t és Japánt szorosan összeköti a „nyitott, szabad és tisztességes kereskedelem fenntartása melletti elkötelezettség”.

Nem véletlenül hajtogatták mindketten a szabad-kereskedelem fontosságát. Donald Trump az Egyesült Államok új elnökeként gyakorlatilag befagyasztotta a tárgyalásokat az EU-val egy szabad-kereskedelmi egyezményről, és gazdaságilag bezárkózóbb politikát folytat.

Dél-Koreát már kipipálta az EU

Az EU kereskedelempolitikájának eddigi legnagyobb eredménye a Dél-Koreával kötött megegyezés volt. Ez azért is fontos, mert a távol-keleti ország épp olyan high-tech iparágakban és az autógyártásban erős, ahol Japán is. Az Európai Bizottság már eddig is előszeretettel hangoztatta, hogy a dél-koreai egyezmény előtt is sok volt a félelem, ami nem igazolódott be, úgyhogy Japánnál valószínűleg még inkább ezzel fog példálózni.

A Bizottság nem is szerénykedett, amikor a 2011-ben életbe lépett dél-koreai alku öt éves mérlegét vonta meg. A két fél közti kereskedelem 55 százalékkal ugrott meg, és az EU kereskedelmi hiányából többlet lett (azaz „az EU járt jobban”, az uniós export jobban megugrott, mint az import). A jelentés nem említi, de a változásokhoz azért a gazdasági válság lecsengésének is lehetett köze.