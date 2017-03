Mit ünnepel ma az Európai Unió Rómában?

„Azt hiszem, nem túlzás azt állítanunk, hogy 1957. március 25. fontos pillanat Európa történetében.

– mondta Robert Marjolin, a diplomata, aki Franciaországot képviselte egy európai gazdasági közösségről szóló tárgyalásokon az ötvenes években. Ezeknek a tárgyalásoknak a végére tett pontot hatvan évvel ezelőtt a Római Szerződés, a dokumentum, ami sokszor módosítva ma az Európai Unió egyik alapszerződése. Az évforduló ünneplésére Orbán Viktort is Rómába rángatták a portugál-magyar meccs helyett. De miért lehet érdekes ma is ez a szerződés?

Amikor tető alá hozták a szerződést, kicsit hasonló volt a helyzet a mostanihoz: sok kudarc után nagyon úgy tűnt, hogy az európai integráció egyszerűen beragadt.

A második világháború alatt és közvetlenül utána még nagy volt a lelkesedés, hogy az európai országok valahogyan egyesüljenek, hogy kizárják a lehetőségét is egy újabb háborúnak. Az első ötlet az volt, hogy a kormányok működjenek együtt egy laza szövetségbe. Ebbe az irányba tolná például Orbán Viktor az EU-t a mai napig. A rossz hír, hogy ezt a modellt már kipróbáltuk, és nem jutottunk vele nagyon messzire. 1948-ban ilyen alapon jött létre az Európa Tanács, a strasbourgi emberi jogi szervezet. 1950-ben az Európa Tanács hozta tető alá az európai emberi jogi egyezményt és megalapította a bíróságot. Azt a bíróságot, amelyik nemrég a menedékkérők kezelése miatt elítélte Magyarországot. A nemzeti széthúzás, az állandó brit nyavalygás és a gyenge közös intézmények miatt viszont az Európa Tanács az emberi jogok védelmén kívül nem állította közös pályára az európai országokat. Nem csoda, ha figyelmetlenségből vagy szándékosan össze lehet keverni az európai unióuniós intézményekkel.

A másik, föderalista véglet se vezetett sehova. 1952-től egy teljes Európai Politikai Közösségről tárgyaltak a franciák, a nyugatnémetek, az olaszok és a benelux országok. A szervezetnek közös, kétkamarás parlamentje és hadserege lett volna, hogy a nyugatnémeteket is bevonják a kapitalista tömb védelmébe, de úgy, hogy ne élesszék fel az önálló Wehrmachtot. A franciák kiakadtak, hogy cserébe nekik is le kellene mondaniuk a hadseregük nemzeti irányításáról, és végül 1954-ben kifaroltak a tervből.

Gazdasági oldalvágány is akadt

A nyugat-európai integrációért az Egyesült Államok is teljes gőzzel tepert, hiszen Franciaország és az NSZK kibékítése alapvető érdeke volt. A nyugati országoknak adott óriási támogatás, a Marshall-segély szétosztásához össze is rakatták a Európai Gazdasági Együttműködési Szervezetet. Mára ez is alaposan átalakult: a nevéből ejtették az európait, ami a sok Európán kívüli tagja miatt érthető. Így lett belőle OECD, ami ma a fejlett országok klubja. Általában a gazdasági elemzései és a PISA-teszt hallani róla, amely legutóbb elég lesújtó képet festett a magyar oktatásról.