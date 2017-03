Nem köt bele rögtön az EU a határzárunkba

Éppen a megerősített határzár életbe lépésének napján látogatott Magyarországra az Európai Bizottság migráció- és menekültügyi biztosa, aki ebből az alkalomból interjút is adott az EUrologusnak. Dimitrisz Avramopulosz elmondta, „gyümölcsöző”, „jó beszélgetést” folytattak az EU és Magyarország migrációs politikájáról Pintér Sándor belügy- és Trócsányi László igazságügyi miniszterrel.

Keménykedés helyett egyeztetés

Közös szakértői csoportot állítanak fel az uniós jogszabályok biztosítására, azaz egyelőre nincs szó róla, hogy büntetni akarnának, mint amiről Halász János Fidesz-szóvivő hetekkel ezelőtt beszélt. Már nem ott tartunk, ahol két éve, az akkori szétszórtság helyett közösen közelítjük meg a migrációt, és ennek része a külső határok megerősítése. Küzdeni kell az ellen, hogy sokan visszaélnek a menekültügyi kérelmekkel, de biztosítani kell, hogy tisztességesen felül lehessen vizsgálni a döntéseket. A továbbfejlesztett határzár rövidre zárja a menedékkérelmi eljárást, de vannak ennél keményebb rendelkezései is.

Csak közösen lehet visszatérni a rendhez a „másodlagos mozgás” megakadályozásával, vagyis azzal, hogy a menedékkérők a kérelmük elbírálásáig abban az országban maradjanak, ahol átlépték a közös uniós határt. Úgy kell ezt a rendet biztosítani, hogy bizonyos tagállamokra ne essen túl nagy teher és ne kelljen visszaállítani a belső határokon az ellenőrzéseket, ami tudjuk, hogy Magyarországnak fontos. Nem jól működik az EU, ha a tagállamok csak tessék-lássék alapon szolidárisak.

Magyarország az egyik legeurópaibb ország, amely nagyban hozzájárult az EU eredményeihez, miközben az egyik legnagyobb haszonélvezője az európai projektnek. Ezt az európai szellemet kellene tovább vinni, mondta a biztos.

Pintér pozitív hozzáállásról beszélt

Pintér Sándor szerint egyetértenek abban, hogy Európa biztonságát növelni kell és abban is, hogy a határátkelőhelyeken hogyan kell be- és kilépni. Igaz, ebben a magyar kormány mérsékelten tűnt következetesnek, Németh Szilárd rezsibiztos le is maradt az aktuális álláspontról.

A zöldhatáron érkezőknél (azaz azoknál, akik a kerítéshez érkeznek) nincs egyetértés, de Dimitrisz Avramopulosz felajánlásával nyárig közös álláspontot alakíthatnak ki. A pozitív hozzáállása „reménnyel tölt el minket”, hogy az uniós és a magyar érdekek összehozásával lehet megoldani a helyzetet.